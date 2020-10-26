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Utair открыла продажу билетов на первые прямые регулярные рейсы из России на Занзибар

Но столкнулась с конкуренцией со стороны чартеров
Анастасия Львова
Utair

В середине прошлой недели Utair открыла продажу прямых рейсов на остров Занзибар (Танзания). Но уже в понедельник, 26 октября, перевозчик объявил распродажу билетов. Изначальная стоимость билетов в разных тарифных классах составляла 30 000–35 000 руб. на человека в одну сторону, но часть билетов Utair решила продать за 10 000 руб. В 2020 г. в расписании стоят четыре рейса в африканскую страну (первый – 27 ноября), еще восемь рейсов Utair планирует выполнить в январе – марте 2021 г. «Билеты со скидками есть на каждом рейсе, где-то их доля доходит до 5%», – сообщил «Ведомостям» президент Utair Павел Пермяков через представителя авиакомпании.

Летать в Танзанию российские авиавласти разрешили в августе – эта страна вошла в первый пакет из трех открытых международных направлений после пандемии (вместе с Великобританией и Турцией). Ранее на Занзибар летали только чартеры Nordwind и авиакомпании «Россия», регулярных прямых рейсов не было. В 2019 г. африканскую страну посетило всего 6400 россиян, по данным пограничной службы ФСБ. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Танзании официально зарегистрировано 509 случаев Covid-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных