Utair открыла продажу билетов на первые прямые регулярные рейсы из России на Занзибар

В середине прошлой недели Utair открыла продажу прямых рейсов на остров Занзибар (Танзания). Но уже в понедельник, 26 октября, перевозчик объявил распродажу билетов. Изначальная стоимость билетов в разных тарифных классах составляла 30 000–35 000 руб. на человека в одну сторону, но часть билетов Utair решила продать за 10 000 руб. В 2020 г. в расписании стоят четыре рейса в африканскую страну (первый – 27 ноября), еще восемь рейсов Utair планирует выполнить в январе – марте 2021 г. «Билеты со скидками есть на каждом рейсе, где-то их доля доходит до 5%», – сообщил «Ведомостям» президент Utair Павел Пермяков через представителя авиакомпании.