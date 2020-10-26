Utair открыла продажу билетов на первые прямые регулярные рейсы из России на Занзибар

Utair открыла продажу билетов на первые прямые регулярные рейсы из России на ЗанзибарНо столкнулась с конкуренцией со стороны чартеров
В середине прошлой недели Utair открыла продажу прямых рейсов на остров Занзибар (Танзания). Но уже в понедельник, 26 октября, перевозчик объявил распродажу билетов. Изначальная стоимость билетов в разных тарифных классах составляла 30 000–35 000 руб. на человека в одну сторону, но часть билетов Utair решила продать за 10 000 руб. В 2020 г. в расписании стоят четыре рейса в африканскую страну (первый – 27 ноября), еще восемь рейсов Utair планирует выполнить в январе – марте 2021 г. «Билеты со скидками есть на каждом рейсе, где-то их доля доходит до 5%», – сообщил «Ведомостям» президент Utair Павел Пермяков через представителя авиакомпании.
Летать в Танзанию российские авиавласти разрешили в августе – эта страна вошла в первый пакет из трех открытых международных направлений после пандемии (вместе с Великобританией и Турцией). Ранее на Занзибар летали только чартеры Nordwind и авиакомпании «Россия», регулярных прямых рейсов не было. В 2019 г. африканскую страну посетило всего 6400 россиян, по данным пограничной службы ФСБ. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Танзании официально зарегистрировано 509 случаев Covid-19.