Azur Air откроет рейсы на Кубу и в Танзанию

«Авиакомпания Azur Air после решения правительства России об открытии воздушного сообщения с Кубой с 4 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко, а также с 5 ноября начинает полеты в Санта-Клару», — сообщили в пресс-службе авиакомпании, отметив, что рейсы запланированы из международного аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю. При этом в Санта-Клару чартерные полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а в Кайо-Коко — по средам — чартерные, а по субботам — регулярные.