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Azur Air откроет рейсы на Кубу и в Танзанию

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Российская чартерная авиакомпания Azur Air с 4 ноября открывает рейсы на Кубу, а с 31 октября в Занзибар (Танзания). Это первая российская авиакомпания, которая открыла полеты по этим направлениям после приостановки авиасообщения из-за пандемии, сообщает ТАСС.

«Авиакомпания Azur Air после решения правительства России об открытии воздушного сообщения с Кубой с 4 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко, а также с 5 ноября начинает полеты в Санта-Клару», — сообщили в пресс-службе авиакомпании, отметив, что рейсы запланированы из международного аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю. При этом в Санта-Клару чартерные полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а в Кайо-Коко — по средам — чартерные, а по субботам — регулярные.

Чартерные рейсы в Занзибар будут осуществляться с 31 октября из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Новосибирска. Они запланированы в осенне-зимний период с частотой раз в 10 дней.

Ранее Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. В списке фигурируют «Уральские авиалинии», «Победа»,ИрАэро, Azur Air, Red Wings, Utair и другие. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг. В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку. Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселона, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубаи, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города.

После прекращения авиасообщения с зарубежными странами из-за пандемии полеты возобновились с августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже ‒ из Новосибирска и Калининграда.

Ранее по теме: Российские авиакомпании допустили почти к 170 международным маршрутам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных