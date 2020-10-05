Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Российские авиакомпании допустили почти к 170 международным маршрутам

Ведомости

Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам, следует из приказа ведомства.

«Допустить перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международныхвоздушных перевозок пассажиров и (или) грузов», — говорится в документе. В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений  — полеты из российских городов в Баку. Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселона, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубаи, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города. Всего в списке 169 направлений.

В списке фигурируют «Уральские авиалинии», «Победа»,ИрАэро, Azur Air, Red Wings, Utair и другие. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.

С августа зарубежные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже ‒ из Новосибирска и Калининграда. Сначала авиасообщение разрешили с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией (при наличии у пассажиров вида на жительства в стране) и, временно, с Польшей. 

В конце сентября возобновилось авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Однако 5 октября первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что в связи со значительным ростом заболеваемостью коронавирусом возможен вариант с повторным закрытием границ.

Ранее по теме: В Совфеде заявили о возможном повторном закрытии границ из-за коронавируса

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных