Российские авиакомпании допустили почти к 170 международным маршрутам
Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам, следует из приказа ведомства.
«Допустить перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международныхвоздушных перевозок пассажиров и (или) грузов», — говорится в документе. В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку. Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселона, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубаи, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города. Всего в списке 169 направлений.
В списке фигурируют «Уральские авиалинии», «Победа»,ИрАэро, Azur Air, Red Wings, Utair и другие. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.
С августа зарубежные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже ‒ из Новосибирска и Калининграда. Сначала авиасообщение разрешили с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией (при наличии у пассажиров вида на жительства в стране) и, временно, с Польшей.
В конце сентября возобновилось авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Однако 5 октября первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что в связи со значительным ростом заболеваемостью коронавирусом возможен вариант с повторным закрытием границ.