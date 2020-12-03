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Сервис такси Uber может продать подразделение аэротакси

Наступление эры летающих автомобилей откладывается
Илья Виноградов
Morgan Stanley прогнозирует объем рынка аэротакси в $1,5 трлн к 2040 г. /Mike Segar / Reuters

Uber может до конца 2020 г. объявить о продаже американскому стартапу Joby Aviation своего подразделения Uber Elevate, которое занимается разработкой летающих такси. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на неназванные источники. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи хочет вывести американскую компанию на прибыльность и избавляется от убыточных непрофильных активов: Uber уже продал в этом году подразделение грузоперевозок в Европе и лабораторию разработки беспилотных такси.

В III квартале 2020 г. выручка Uber снизилась до $3,1 млрд – на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Чистый убыток в указанный период составил $1,1 млрд (в 2019 г. – $1,2 млрд). В апреле, на пике мирового локдауна, количество поездок в сервисе сократилось на 80% по сравнению с апрелем 2019 г., а сервис такси обеспечивает три четверти выручки Uber. По словам Хосровшахи, сервис доставки еды Uber Eats даже с учетом внушительного роста в пандемию не смог покрыть расходы компании. Уже в мае Uber объявил о намерении сократить расходы на $1 млрд, штат – на 6700 человек, количество офисов – на 45.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных