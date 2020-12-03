Сервис такси Uber может продать подразделение аэротакси

Сервис такси Uber может продать подразделение аэротаксиНаступление эры летающих автомобилей откладывается
Uber может до конца 2020 г. объявить о продаже американскому стартапу Joby Aviation своего подразделения Uber Elevate, которое занимается разработкой летающих такси. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на неназванные источники. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи хочет вывести американскую компанию на прибыльность и избавляется от убыточных непрофильных активов: Uber уже продал в этом году подразделение грузоперевозок в Европе и лабораторию разработки беспилотных такси.
В III квартале 2020 г. выручка Uber снизилась до $3,1 млрд – на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Чистый убыток в указанный период составил $1,1 млрд (в 2019 г. – $1,2 млрд). В апреле, на пике мирового локдауна, количество поездок в сервисе сократилось на 80% по сравнению с апрелем 2019 г., а сервис такси обеспечивает три четверти выручки Uber. По словам Хосровшахи, сервис доставки еды Uber Eats даже с учетом внушительного роста в пандемию не смог покрыть расходы компании. Уже в мае Uber объявил о намерении сократить расходы на $1 млрд, штат – на 6700 человек, количество офисов – на 45.