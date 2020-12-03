Сервис такси Uber может продать подразделение аэротакси

В III квартале 2020 г. выручка Uber снизилась до $3,1 млрд – на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Чистый убыток в указанный период составил $1,1 млрд (в 2019 г. – $1,2 млрд). В апреле, на пике мирового локдауна, количество поездок в сервисе сократилось на 80% по сравнению с апрелем 2019 г., а сервис такси обеспечивает три четверти выручки Uber. По словам Хосровшахи, сервис доставки еды Uber Eats даже с учетом внушительного роста в пандемию не смог покрыть расходы компании. Уже в мае Uber объявил о намерении сократить расходы на $1 млрд, штат – на 6700 человек, количество офисов – на 45.