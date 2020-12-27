Рынок женского нижнего белья в следующем году сократится на 13%

В 2020 г. продажи женского нижнего белья сократятся на 13% по сравнению с 2019 г., прогнозируют аналитики Euromonitor. Этот рынок, который оценивается в $73 млрд, пострадал от пандемии COVID-19 немного меньше, чем рынок одежды в целом, который, по ожиданиям, сократится на 16%.