Рынок женского нижнего белья в следующем году сократится на 13%Тренд года: женщины предпочитают сексуальному белью мягкое и удобное
В 2020 г. продажи женского нижнего белья сократятся на 13% по сравнению с 2019 г., прогнозируют аналитики Euromonitor. Этот рынок, который оценивается в $73 млрд, пострадал от пандемии COVID-19 немного меньше, чем рынок одежды в целом, который, по ожиданиям, сократится на 16%.
Падение денежных объемов – следствие не только количественного уменьшения рынка. Из-за пандемии изменился образ жизни покупательниц, а следом и их потребительские привычки, поэтому в этом году фокус женщин сместился с сексуального нижнего белья на комфортное (часто более дешевое), сообщает Financial Times. Журнал Marie Claire перечислил главные тренды женского нижнего белья 2020 г., среди которых «хлопок», «мягкие бюстгальтеры без косточек», «высокая талия».
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