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Рынок женского нижнего белья в следующем году сократится на 13%

Тренд года: женщины предпочитают сексуальному белью мягкое и удобное
Екатерина Максимушкина
Даже до локдауна все больше покупательниц стремились к комфорту /PIXABAY

В 2020 г. продажи женского нижнего белья сократятся на 13% по сравнению с 2019 г., прогнозируют аналитики Euromonitor. Этот рынок, который оценивается в $73 млрд, пострадал от пандемии COVID-19 немного меньше, чем рынок одежды в целом, который, по ожиданиям, сократится на 16%.

Падение денежных объемов – следствие не только количественного уменьшения рынка. Из-за пандемии изменился образ жизни покупательниц, а следом и их потребительские привычки, поэтому в этом году фокус женщин сместился с сексуального нижнего белья на комфортное (часто более дешевое), сообщает Financial Times. Журнал Marie Claire перечислил главные тренды женского нижнего белья 2020 г., среди которых «хлопок», «мягкие бюстгальтеры без косточек», «высокая талия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных