Санитаров «Ростеха» не пустили в Нарьян-Мар

Санитаров «Ростеха» не пустили в Нарьян-МарВертолетам не нашлось места на аэродроме, который принадлежит конкурентам
Национальная служба санитарной авиации (НССА) не смогла осуществить три вылета вертолетами санавиации для оказания помощи больным в Ненецком автономном округе (Архангельская обл.). Эту информацию подтвердил «Ведомостям» источник в «Ростехе» (контролирует НССА), а также секретарь регионального департамента транспорта.
Контракт с вертолетным оператором, согласно которому последний обязуется транспортировать медицинские бригады или эвакуировать пациентов с территории округа на вертолетах Ми-8МТВ, оборудованных медицинскими модулями, ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» заключило 27 января. Контракт стоимостью 98,13 млн руб. был рассчитан на период до конца 2021 г. Однако уже 4 февраля больница расторгла договор с НССА, следует из сообщения, появившегося 9 февраля на портале госзакупок. Это первый случай расторжения контракта с оператором.