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Санитаров «Ростеха» не пустили в Нарьян-Мар

Вертолетам не нашлось места на аэродроме, который принадлежит конкурентам
Анастасия Львова
В парке НССА сейчас всего восемь собственных вертолетов, к концу 2022 г. ожидается поставка еще 66 единиц техники /Максим Стулов / Ведомости

Национальная служба санитарной авиации (НССА) не смогла осуществить три вылета вертолетами санавиации для оказания помощи больным в Ненецком автономном округе (Архангельская обл.). Эту информацию подтвердил «Ведомостям» источник в «Ростехе» (контролирует НССА), а также секретарь регионального департамента транспорта.

Контракт с вертолетным оператором, согласно которому последний обязуется транспортировать медицинские бригады или эвакуировать пациентов с территории округа на вертолетах Ми-8МТВ, оборудованных медицинскими модулями, ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» заключило 27 января. Контракт стоимостью 98,13 млн руб. был рассчитан на период до конца 2021 г. Однако уже 4 февраля больница расторгла договор с НССА, следует из сообщения, появившегося 9 февраля на портале госзакупок. Это первый случай расторжения контракта с оператором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных