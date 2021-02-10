Санитаров «Ростеха» не пустили в Нарьян-Мар

Контракт с вертолетным оператором, согласно которому последний обязуется транспортировать медицинские бригады или эвакуировать пациентов с территории округа на вертолетах Ми-8МТВ, оборудованных медицинскими модулями, ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» заключило 27 января. Контракт стоимостью 98,13 млн руб. был рассчитан на период до конца 2021 г. Однако уже 4 февраля больница расторгла договор с НССА, следует из сообщения, появившегося 9 февраля на портале госзакупок. Это первый случай расторжения контракта с оператором.