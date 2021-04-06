«Татнефть» объявила о трех нефтехимических проектах в Казахстане

«Татнефть» объявила о трех нефтехимических проектах в КазахстанеКомпания инвестирует в производство шин, каучуковый и битумный бизнес
KamaTyresKZ, совместное предприятие «Татнефти» и казахстанской группы «Аллюр», начала строительство шинного завода в г. Сарани Карагандинской области Казахстана, сообщила российская компания 5 апреля. Инвестиции в проект превысят $280 млн. Завод будет введен в эксплуатацию в конце 2022 г., а к 2025 г. выйдет на полную мощность – 3 млн шин для легковой техники и 500 000 шин для коммерческой техники и автобусов.
Проект нацелен на экономическую интеграцию стран – участниц ЕАЭС и увеличение экспортного потенциала Казахстана, подчеркивает «Татнефть». Продукция шинного завода будет использоваться для комплектации автомобилей в Казахстане, что повысит локализацию смежных производств. При этом около 40% продукции будет поставляться на экспорт.
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