«Татнефть» объявила о трех нефтехимических проектах в Казахстане

KamaTyresKZ, совместное предприятие «Татнефти» и казахстанской группы «Аллюр», начала строительство шинного завода в г. Сарани Карагандинской области Казахстана, сообщила российская компания 5 апреля. Инвестиции в проект превысят $280 млн. Завод будет введен в эксплуатацию в конце 2022 г., а к 2025 г. выйдет на полную мощность – 3 млн шин для легковой техники и 500 000 шин для коммерческой техники и автобусов.