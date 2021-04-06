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«Татнефть» объявила о трех нефтехимических проектах в Казахстане

Компания инвестирует в производство шин, каучуковый и битумный бизнес
Анна Подлинова Матвей Катков
«Татнефть» объявила о трех нефтехимических проектах в Казахстане /Андрей Гордеев / Ведомости

KamaTyresKZ, совместное предприятие «Татнефти» и казахстанской группы «Аллюр», начала строительство шинного завода в г. Сарани Карагандинской области Казахстана, сообщила российская компания 5 апреля. Инвестиции в проект превысят $280 млн. Завод будет введен в эксплуатацию в конце 2022 г., а к 2025 г. выйдет на полную мощность – 3 млн шин для легковой техники и 500 000 шин для коммерческой техники и автобусов.

Проект нацелен на экономическую интеграцию стран – участниц ЕАЭС и увеличение экспортного потенциала Казахстана, подчеркивает «Татнефть». Продукция шинного завода будет использоваться для комплектации автомобилей в Казахстане, что повысит локализацию смежных производств. При этом около 40% продукции будет поставляться на экспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных