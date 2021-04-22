«Дочка» «Газпрома» впервые откроет метановые заправки по франшизе

«Дочка» «Газпрома» впервые откроет метановые заправки по франшизеПартнеры нужны компании для выполнения амбициозного плана по расширению сети АГНКС
«Газпром газомоторное топливо» («дочка» «Газпрома») летом 2021 г. планирует открыть первые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) по франшизе. Сегодня идут финальные согласования условий договоров с тремя партнерами, говорят источники «Ведомостей», знакомые с планами компании.
Первые франчайзинговые АГНКС под брендом «Газпрома» появятся в Татарстане и Краснодарском крае. До конца года планируется запустить не менее семи станций, в том числе и в других регионах страны, утверждают собеседники. Оплата франшизы будет состоять из двух частей: постоянной (ежегодный платеж в размере 300 000 руб.) и переменной – 7% от выручки, следует из информации на сайте «Газпром газомоторного топлива».
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