«Дочка» «Газпрома» впервые откроет метановые заправки по франшизе

Первые франчайзинговые АГНКС под брендом «Газпрома» появятся в Татарстане и Краснодарском крае. До конца года планируется запустить не менее семи станций, в том числе и в других регионах страны, утверждают собеседники. Оплата франшизы будет состоять из двух частей: постоянной (ежегодный платеж в размере 300 000 руб.) и переменной – 7% от выручки, следует из информации на сайте «Газпром газомоторного топлива».