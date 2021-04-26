Сервис Elementaree запускает доставку замороженных полуфабрикатов

Сервис по доставке наборов продуктов для приготовления еды Elementaree запускает производство замороженных полуфабрикатов длительного хранения. Об этом сообщил представитель компании. Информация об этом также есть на официальном сайте компании. Срок годности такой продукции составит два месяца, ее доставка будет осуществляться в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорит собеседник «Ведомостей». В новое меню вошло семь блюд: треска с тимьяном и овощами гриль, паста с цыпленком в грибном соусе, марокканский тажин из говядины и проч. Стоимость набора – 4980 руб. Доставлять их будет сама компания, при этом ее представитель не исключает, что в будущем такая продукция будет продаваться и через ритейлеров. Elementaree рассчитывает за счет нового направления увеличить выручку до конца 2021 г. на 50 млн руб., а в будущем оно может принести ей 50% дополнительных продаж.