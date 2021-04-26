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Сервис Elementaree запускает доставку замороженных полуфабрикатов

Найти клиентов на эту услугу будет непросто из-за конкуренции с магазинами, считают эксперты
Мария Котова
Сейчас компания доставляет продуктовые наборы для быстрого приготовления еды. Запуск доставки полуфабрикатов объясняется тем, что компании необходимо наращивать число клиентов и увеличивать средний чек, а это возможно сделать за счет выхода в новые для себя сегменты /Elementaree

Сервис по доставке наборов продуктов для приготовления еды Elementaree запускает производство замороженных полуфабрикатов длительного хранения. Об этом сообщил представитель компании. Информация об этом также есть на официальном сайте компании. Срок годности такой продукции составит два месяца, ее доставка будет осуществляться в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорит собеседник «Ведомостей». В новое меню вошло семь блюд: треска с тимьяном и овощами гриль, паста с цыпленком в грибном соусе, марокканский тажин из говядины и проч. Стоимость набора – 4980 руб. Доставлять их будет сама компания, при этом ее представитель не исключает, что в будущем такая продукция будет продаваться и через ритейлеров. Elementaree рассчитывает за счет нового направления увеличить выручку до конца 2021 г. на 50 млн руб., а в будущем оно может принести ей 50% дополнительных продаж.

Elementaree был основан в 2014 г. Ольгой Зиновьевой. Сейчас основной владелец сервиса – гендиректор холдинга «Русагро» Максим Басов, которому принадлежит 15% долей в нем. Совладельцами компании также являются основатели ГК «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров. Но их доли не раскрываются. Среди инвесторов сервиса – Российский фонд прямых инвестиций и Bonduelle, в мае прошлого года они вложили в компанию около $5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных