Сервис Elementaree запускает доставку замороженных полуфабрикатов

Сервис Elementaree запускает доставку замороженных полуфабрикатовНайти клиентов на эту услугу будет непросто из-за конкуренции с магазинами, считают эксперты
Сервис по доставке наборов продуктов для приготовления еды Elementaree запускает производство замороженных полуфабрикатов длительного хранения. Об этом сообщил представитель компании. Информация об этом также есть на официальном сайте компании. Срок годности такой продукции составит два месяца, ее доставка будет осуществляться в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорит собеседник «Ведомостей». В новое меню вошло семь блюд: треска с тимьяном и овощами гриль, паста с цыпленком в грибном соусе, марокканский тажин из говядины и проч. Стоимость набора – 4980 руб. Доставлять их будет сама компания, при этом ее представитель не исключает, что в будущем такая продукция будет продаваться и через ритейлеров. Elementaree рассчитывает за счет нового направления увеличить выручку до конца 2021 г. на 50 млн руб., а в будущем оно может принести ей 50% дополнительных продаж.
Elementaree был основан в 2014 г. Ольгой Зиновьевой. Сейчас основной владелец сервиса – гендиректор холдинга «Русагро» Максим Басов, которому принадлежит 15% долей в нем. Совладельцами компании также являются основатели ГК «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров. Но их доли не раскрываются. Среди инвесторов сервиса – Российский фонд прямых инвестиций и Bonduelle, в мае прошлого года они вложили в компанию около $5 млн.