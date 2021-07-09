Власти обяжут угольщиков Кузбасса отдавать часть доходов региону

Власти обяжут угольщиков Кузбасса отдавать часть доходов регионуЗа это им расширят экспорт в Азию
Правительство обяжет угольные компании Кузбасса, желающие увеличить поставки в Азию, отдавать часть экспортных доходов в экономику региона. Рынок в Азии так растет, что угольщики согласятся заплатить, предполагают эксперты.
Соответствующий проект постановления правительства разработало Минэкономразвития РФ. Постановление вносит изменения в правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре (уголь на экспорт в Азию из Кузбасса вывозится по железной дороге). Как пояснили в министерстве, при поставках угля, превышающих фактический объем экспорта в восточном направлении из Кузбасса в 2020 г. и плановый уровень на 2021 г. (53 млн т в год), компании, желающие увеличить экспорт, будут подписывать инвестсоглашения с правительством Кемеровской области. Распределять железнодорожные мощности для дополнительных поставок угля при этом будет Минэнерго РФ. Ранее угольщики и другие грузоотправители РЖД такие соглашения не подписывали.