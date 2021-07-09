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Власти обяжут угольщиков Кузбасса отдавать часть доходов региону

За это им расширят экспорт в Азию
Василий Милькин Ксения Потаева
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство обяжет угольные компании Кузбасса, желающие увеличить поставки в Азию, отдавать часть экспортных доходов в экономику региона. Рынок в Азии так растет, что угольщики согласятся заплатить, предполагают эксперты.

Соответствующий проект постановления правительства разработало Минэкономразвития РФ. Постановление вносит изменения в правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре (уголь на экспорт в Азию из Кузбасса вывозится по железной дороге). Как пояснили в министерстве, при поставках угля, превышающих фактический объем экспорта в восточном направлении из Кузбасса в 2020 г. и плановый уровень на 2021 г. (53 млн т в год), компании, желающие увеличить экспорт, будут подписывать инвестсоглашения с правительством Кемеровской области. Распределять железнодорожные мощности для дополнительных поставок угля при этом будет Минэнерго РФ. Ранее угольщики и другие грузоотправители РЖД такие соглашения не подписывали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных