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ИНК перенесла на два года начало первой в России промышленной добычи лития

Это может стать прибыльным экспортным бизнесом для компании, считают эксперты
Василий Милькин
Мировой спрос на литий растет в связи с ростом выпуска электромобилей, и проблем с экспортом у ИНК не возникнет, хотя в России потребность в металле ограниченна / Krisztian Bocsi / Bloomberg via Getty Images

Иркутская нефтяная компания (ИНК) планирует начать промышленную добычу лития из литийсодержащих попутных вод Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения в 2024 г., сообщил «Ведомостям» 13 октября член совета директоров компании, экс-министр природных ресурсов РФ Сергей Донской. Ранее ИНК планировала начать промышленную добычу лития в 2022 г. По словам Донского, перенос сроков связан с необходимостью внесения поправок в закон «О недрах».

«Из-за различных законодательных ограничений все сдвигается несколько позже. Необходимый закон пока не принят», – сказал Донской. Он также не исключил сдвига сроков и на 2025 г., что, по его словам, менее вероятно. Сейчас ИНК ведет подготовку к промышленной добыче. Донской уточнил, что компания планирует добывать на проекте 1000 т солей лития в год. Но эта цифра может быть скорректирована из-за планов по реализации совместного литиевого проекта с «Газпромом» на Ковыктинском газовом месторождении монополии. Сейчас ИНК добывает нефть и газ в Восточной Сибири, добыча в 2020 г. – 8,6 млн т нефтяного эквивалента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных