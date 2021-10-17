ИНК перенесла на два года начало первой в России промышленной добычи лития

«Из-за различных законодательных ограничений все сдвигается несколько позже. Необходимый закон пока не принят», – сказал Донской. Он также не исключил сдвига сроков и на 2025 г., что, по его словам, менее вероятно. Сейчас ИНК ведет подготовку к промышленной добыче. Донской уточнил, что компания планирует добывать на проекте 1000 т солей лития в год. Но эта цифра может быть скорректирована из-за планов по реализации совместного литиевого проекта с «Газпромом» на Ковыктинском газовом месторождении монополии. Сейчас ИНК добывает нефть и газ в Восточной Сибири, добыча в 2020 г. – 8,6 млн т нефтяного эквивалента.