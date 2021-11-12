Реальны ли санкции против «Аэрофлота» за доставку мигрантов

По мнению директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, российские политики, глядя в том числе на ситуацию с запретом полетов для «Белавиа» (белорусскую авиакомпанию перестали пускать в ЕС после подавления выступлений оппозиции в стране в 2020 г. – «Ведомости»), имеют сейчас безрадостные ожидания и по «Аэрофлоту» и проговаривают самые негативные сценарии ответов на санкции. «Но вероятность того, что ситуация будет развиваться по алармистским сценариям, я оцениваю как невысокую. Все понимают, что ограничения авиасообщения между Россией и ЕС и запрет на полеты иностранцев над Россией катастрофически невыгодны ни одной ни другой стороне», – заключил он.