Реальны ли санкции против «Аэрофлота» за доставку мигрантов

Реальны ли санкции против «Аэрофлота» за доставку мигрантовЭта угроза может быть аргументом для политического торга по другим вопросам
Российская авиаиндустрия не поверила в санкции Евросоюза против «Аэрофлота». Эту угрозу считают аргументом для политического торга по другим вопросам
Собеседники «Ведомостей» в трех российских авиакомпаниях и отраслевые эксперты считают, что введение санкций Евросоюза против «Аэрофлота» маловероятно. Двое из них уточнили, что технически приостановить полеты всей российской авиации очень просто. «Но понятно, что этого не произойдет», – говорит один из них. «Если введут санкции, сразу исчезнут все аэронавигационные карты, посыплются страховки, тогда летать не будет вообще никто», – говорит топ-менеджер другой авиакомпании.
О риске санкций против «Аэрофлота» стало известно 10 ноября. Агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что некие ограничения могут быть введены в рамках санкционного пакета против Белоруссии. Эти меры якобы будут направлены на причастных к доставке мигрантов к границам ЕС. Также агентство передало, что санкции могут ввести и против турецкой Turkish Airlines.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда с белорусской стороны к ней подошли тысячи мигрантов, чтобы перебраться в ЕС. Европейские политики обвиняют в увеличении миграционного потока Белоруссию, так как летом президент страны Александр Лукашенко объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 ноября назвал сообщения о санкциях против «Аэрофлота» вбросом: «Давайте все-таки рассчитывать, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах». Представитель «Аэрофлота» также заявил, что перевозчик непричастен к доставке мигрантов в ЕС. Авиакомпания не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, по маршруту Стамбул – Минск, а движение граждан этих стран через Москву в Минск затруднено получением транзитных виз. «С 1 октября по 10 ноября 2021 г. транзитом через «Шереметьево» в Минск проследовало из Бейрута 19 пассажиров. Транзитных пассажиров – граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, – не зафиксировано», – сообщили в компании. Обвинения отвергала и турецкая сторона.
Как могут выглядеть санкции против «Аэрофлота» или российской авиаотрасли в целом, не поясняется. Но теоретически это может затронуть не только напрямую авиакомпании. Крупнейшие поставщики навигационных баз данных для российских авиаперевозчиков – это как раз иностранные компании: американская Jeppesen (принадлежит Boeing) и немецкая Lido (Lufthansa), напомнил ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко. «ЕС ведь может применить и soft power – закрыть доступ российским перевозчикам к аэронавигационной информации, запретить перестрахование рисков по авиакаско, в таком случае российский страховой рынок просто не вытянет», – пояснил он.
Введение санкций не требует доказывания вины, но вводить их без веского повода в ЕС тоже не будут, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. «Аэрофлот» и Turkish Airlines – коммерческие компании, они не обязаны вникать в цели поездки людей, заметил он.
«Повод для введения санкций против «Аэрофлота» очень странный, – соглашается Крамаренко. – По закону авиакомпания вовсе не должна проверять намерения своих пассажиров после поездки. Она должна проверять документы на въезд в Белоруссию или на пролет транзитом. С отраслевой или правовой точки зрения обсуждаемые санкции – это полная ересь».
Набор рестриктивных мер определяет вводящая сторона и их возможный диапазон достаточно широк, отмечает доцент МГИМО, юрист Иван Гудков. «Очевидно, что любые односторонние рестрикции в отношении российского авиаперевозчика могут нарушить целый ряд международных договоров и вызвать ответные меры эквивалентного характера с российской стороны», – считает он. Если решение по санкциям будет принято, власти ЕС ждет судебный иск и аргументы у обеих компаний будут серьезные, добавляет Тимофеев.
По мнению директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, российские политики, глядя в том числе на ситуацию с запретом полетов для «Белавиа» (белорусскую авиакомпанию перестали пускать в ЕС после подавления выступлений оппозиции в стране в 2020 г. – «Ведомости»), имеют сейчас безрадостные ожидания и по «Аэрофлоту» и проговаривают самые негативные сценарии ответов на санкции. «Но вероятность того, что ситуация будет развиваться по алармистским сценариям, я оцениваю как невысокую. Все понимают, что ограничения авиасообщения между Россией и ЕС и запрет на полеты иностранцев над Россией катастрофически невыгодны ни одной ни другой стороне», – заключил он.
По мнению Крамаренко из НИУ ВШЭ, угрозу санкций европейские переговорщики могли использовать, чтобы «надавить» на Россию в переговорах по другим спорным отраслевым вопросам. «Переговоры по другим вопросам зашли в тупик. А тем для обсуждений много – это и торговля квотами на выбросы CO2 на условиях, более выгодных для иностранцев (европейский проект CORSIA. – «Ведомости»), и платежи за пролет по транссибирским маршрутам над Россией, которые особенно неактуальны в условиях снижения трафика, а также тарифы за аэронавигацию для иностранных перевозчиков, которые в 10 раз превышают их размер для российских компаний», – продолжает эксперт.
В подготовке материала участвовали Матвей Катков и Алексей Никольский