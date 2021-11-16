Минтранс впервые с 2017 года решил поднять ставки аренды аэродромов

Минтранс впервые с 2017 года решил поднять ставки аренды аэродромовВ отрасли считают это несвоевременным: аэропорты так и не восстановили доходы до доковидного уровня
Минтранс России планирует с 2022 г. повысить для аэропортов ставки аренды аэродромного имущества – взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянок. Эта инфраструктура находится в собственности подведомственного Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП АГА(А), у которого аэропорты арендуют имущество.
«По предварительным расчетам Росавиации, при корректировке расчета ставок рост арендной платы составит 14%», – говорится в ответе замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Бориса Вартаняна отраслевой ассоциации «Аэропорт» (письмо чиновника от 26 октября, а также другие упомянутые в материале документы есть в распоряжении «Ведомостей»). В ответе Вартаняна уточняется, что в структуре себестоимости услуг авиакомпаний затраты на аэропортовое обслуживание в целом по отрасли составляют 12,8% (137,6 млрд руб.) в год. «Увеличение расходов на услуги по взлету-посадке, например, на 1 млрд руб. приведет к увеличению расходов авиакомпаний на 0,1%», – пишет чиновник. Размер арендного платежа зависит также от среднегодового пассажирогрузопотока (ПГП) аэропорта за три прошедших года: у крупных аэропортов он больше и, соответственно, с повышением ставок увеличится на большую сумму.
Повышение ставок Минтранс объясняет коррекцией на уровень инфляции. Сейчас базовая ставка определена в ценах 2017 г. и «требует пересмотра в ценах 2021 г.», следует из пояснительной записки к проекту постановления. В 2017 г. для аэродромов с ПГП в 1 млн т и более в год (пассажир с багажом в этом расчете приравнивается к 90 кг) ставка составляла 85,8 руб. за 1 т, сейчас предлагается поднять ее до 103,185 руб. за 1 т. Если ПГП аэропорта менее 220 000 т в год, ставку установят на уровне 147,4 руб. за 1 т (ранее для ПГП менее 190 000 т для расчета бралась ставка в 125,4 руб. за 1 т). Новые ставки должны применяться при расчете аренды с 1 января 2022 г., следует из проекта постановления.
Минэкономразвития в своем заключении на проект (с ним ознакомились «Ведомости») указало, что повышение ставок может привести к увеличению расходов авиакомпаний из-за роста сбора за взлет-посадку на аэродроме. «Принимая во внимание значительное влияние проекта акта на финансовое состояние арендаторов аэродромов и авиакомпаний, считаем необходимым дополнительно проработать увеличение переходного периода проекта акта», – говорится в отчете министерства. По данным Минэка, нововведение коснется 54 аэропортов в России, которые в настоящее время заключили договоры аренды аэродромов гражданской авиации.
54 аэропорта России
затронет предлагаемое Минтрансом повышение ставок аренды аэродромного имущества, подсчитали в Минэкономразвития. Среди них, например, московские «Домодедово» и «Внуково», аэропорты Казани, Калининграда, Анапы, Астрахани, Владикавказа, Благовещенска, Чебоксар, Игарки, Абакана, Братска
По мнению президента ассоциации «Аэропорт» Виктора Горбачева, стремление государства получать больше отчислений понятно, но «выбранное для подобных решений время крайне неудачно». Об этом он пишет в повторном обращении в Минтранс. Ассоциация полагает, что эта мера негативно скажется на финансовом состоянии аэропортов и авиакомпаний, особенно в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19, и предлагает отозвать проект из правительства.
Трафик через российские аэропорты в январе – сентябре 2021 г. снизился на 8,5% к аналогичному периоду доковидного 2019 года: 155,6 млн человек против 170 млн пассажиров. При этом пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) сократился на 67%: 19,2 млн человек было перевезено на МВЛ за девять месяцев 2021 г. против 57,8 млн в 2019 г. Как заявлял в интервью «Интерфаксу» гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский, убытки крупнейших аэропортов страны в 2020 г. (до налогов, с учетом полученных субсидий) составили более 21 млрд руб.
«Проект Минтранса несвоевременный. Аэропортовая отрасль пока не вернулась к допандемийным финансовым показателям», – соглашается представитель российской Международной ассоциации аэропортов (объединяет московские и ведущие региональные аэропорты, обслуживающие более 70% всего пассажиропотока в России) Галина Захарова. Об этом же сказал «Ведомостям» и представитель аэропорта «Домодедово»: по его словам, дополнительные меры, приводящие к повышению операционных затрат, сейчас нежелательны. «Высокодоходные сегменты для оператора аэропорта, связанные с полноценным обслуживанием международных рейсов, а также доходами от концессий в международной галерее (арендные поступления от магазинов, кафе, ресторанов в зоне МВЛ. – «Ведомости»), пока далеки от уровня до COVID-19», – уточнил собеседник.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров замечает, что из-за восстановления внутренних перевозок и постепенного снятия ограничений по международным направлениям, роста пассажиропотока и процента заполняемости кресел финансовые показатели авиакомпаний улучшаются: например, «Аэрофлот» в III квартале 2021 г. после семи кварталов убытков показал чистую прибыль. «Доходы аэропортов также растут, поэтому увеличение ставок арендных платежей не выглядит чрезмерным», – считает эксперт.
В Минтрансе, Росавиации, ФГУП АГА(А) не ответили на запросы «Ведомостей». В аэропортовых холдингах «Аэродинамика» (бывший «Базэл аэро»), «Аэропорты регионов» и «Новапорт» не предоставили комментариев.
Повышение ставок не коснется деятельности аэропорта «Шереметьево» и петербургского «Пулково», заявили представители этих аэропортов. «Шереметьево» является концессионером принадлежащего государству аэродромного имущества в этом аэропорту, а в «Пулково» отсутствует федеральная инфраструктура. «Она является государственной собственностью Санкт-Петербурга. Аренду компания [«Воздушные ворота Северной столицы», оператор аэропорта] выплачивает в соответствии с условиями соглашения о государственно-частном партнерстве, в котором предусмотрен определенный порядок изменения стоимости аренды», – пояснил представитель «Пулково». В ФКП «Аэропорты Чукотки» и «Аэропорты Дальнего Востока» (владеют небольшими аэропортами регионов) «Ведомостям» пояснили, что их предприятий не коснется повышение выплат, так как они не арендуют федеральное имущество, а берут его в оперативное управление.