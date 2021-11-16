Минтранс впервые с 2017 года решил поднять ставки аренды аэродромов

Повышение ставок Минтранс объясняет коррекцией на уровень инфляции. Сейчас базовая ставка определена в ценах 2017 г. и «требует пересмотра в ценах 2021 г.», следует из пояснительной записки к проекту постановления. В 2017 г. для аэродромов с ПГП в 1 млн т и более в год (пассажир с багажом в этом расчете приравнивается к 90 кг) ставка составляла 85,8 руб. за 1 т, сейчас предлагается поднять ее до 103,185 руб. за 1 т. Если ПГП аэропорта менее 220 000 т в год, ставку установят на уровне 147,4 руб. за 1 т (ранее для ПГП менее 190 000 т для расчета бралась ставка в 125,4 руб. за 1 т). Новые ставки должны применяться при расчете аренды с 1 января 2022 г., следует из проекта постановления.