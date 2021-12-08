ОВК не нашла 15 млрд рублей для погашения бондов

О проблемах «ОВК финанс» с погашением обязательств по бондам известно давно. Первый выпуск облигаций был размещен еще в декабре 2013 г., а в мае 2021 г. владельцы этих бумаг были вынуждены разрешить «ОВК финанс» перенести на 24 ноября выплаты по 15-му купону. Но в эту дату SPV-компания не смогла ни погасить 15-й купон (ставка – 5,34% годовых), ни произвести выплаты по 16-му купону. Тогда же не состоялся и выкуп бондов этой серии, что означало технический дефолт.