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Бизнес

ОВК не нашла 15 млрд рублей для погашения бондов

Дефолт компании по этому выпуску облигаций стал окончательным
Ксения Потаева
Евгений Разумный / Ведомости

«ОВК финанс», SPV-компания Объединенной вагонной компании (ОВК), так и не смогла найти средства для выкупа своих облигаций серии 01, сообщил эмитент 8 декабря. Общая сумма невыплаченных держателям бондов средств составляет 15 млрд руб. Тем самым технический дефолт «ОВК финанс» по этому облигационному выпуску, о котором было объявлено еще 24 ноября, стал окончательным.

Акции ОВК на Московской бирже 8 декабря снижались на 4,24% до 76,8 руб. за бумагу. 25 ноября на открытии торгов акции ОВК торговались по 100,6 руб. за штуку.

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О проблемах «ОВК финанс» с погашением обязательств по бондам известно давно. Первый выпуск облигаций был размещен еще в декабре 2013 г., а в мае 2021 г. владельцы этих бумаг были вынуждены разрешить «ОВК финанс» перенести на 24 ноября выплаты по 15-му купону. Но в эту дату SPV-компания не смогла ни погасить 15-й купон (ставка – 5,34% годовых), ни произвести выплаты по 16-му купону. Тогда же не состоялся и выкуп бондов этой серии, что означало технический дефолт.

Ранее в 2019 г. «ОВК финанс» пришлось реструктурировать выплаты и по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 на 11,25 млрд руб. Срок обращения бумаг продлен на 5 лет до 3 сентября 2024 г. А в феврале 2021 г. владельцы облигаций согласились на перенос выплат по 16-21-му купонам на 7 июня 2022 г.

В ОВК отказались от дополнительных комментариев. Представитель банка непрофильных активов «Траст» (структуры принадлежащих ЦБ банков «Траст» и «Открытие» контролируют 52,03% ОВК) отметил, что дефолт допущен финансовой «дочкой» ОВК, а «на производственном процессе предприятия это никак не отразится». Собеседник добавил, что «Траст» «продолжает вести переговоры с кредиторами и рассчитывает, что оптимальное для всех решение будет найдено».

На балансе «Траста» находится около 80% облигаций «ОВК финанс» обеих серий, сообщал «Ведомостям» 25 ноября представитель банка. Но компании группы ОВК – поручители и оференты по обязательствам SPV-компании, говорил тогда эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Это означает, что отвечать по долгам «дочки» будет сама группа, пояснял он.

ОВК – крупнейший производитель грузовых вагонов (по данным «Infoline-аналитики», в 2020 г. ОВК выпустила 16 600 вагонов — на 20% меньше, чем годом ранее). В первом полугодии 2021 г. выручка ОВК по МСФО снизилась год к году на 35% до 25,3 млрд руб., EBITDA – на 79% до 1,6 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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