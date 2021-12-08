ОВК не нашла 15 млрд рублей для погашения бондов

ОВК не нашла 15 млрд рублей для погашения бондовДефолт компании по этому выпуску облигаций стал окончательным
«ОВК финанс», SPV-компания Объединенной вагонной компании (ОВК), так и не смогла найти средства для выкупа своих облигаций серии 01, сообщил эмитент 8 декабря. Общая сумма невыплаченных держателям бондов средств составляет 15 млрд руб. Тем самым технический дефолт «ОВК финанс» по этому облигационному выпуску, о котором было объявлено еще 24 ноября, стал окончательным.
Акции ОВК на Московской бирже 8 декабря снижались на 4,24% до 76,8 руб. за бумагу. 25 ноября на открытии торгов акции ОВК торговались по 100,6 руб. за штуку.
О проблемах «ОВК финанс» с погашением обязательств по бондам известно давно. Первый выпуск облигаций был размещен еще в декабре 2013 г., а в мае 2021 г. владельцы этих бумаг были вынуждены разрешить «ОВК финанс» перенести на 24 ноября выплаты по 15-му купону. Но в эту дату SPV-компания не смогла ни погасить 15-й купон (ставка – 5,34% годовых), ни произвести выплаты по 16-му купону. Тогда же не состоялся и выкуп бондов этой серии, что означало технический дефолт.
Ранее в 2019 г. «ОВК финанс» пришлось реструктурировать выплаты и по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 на 11,25 млрд руб. Срок обращения бумаг продлен на 5 лет до 3 сентября 2024 г. А в феврале 2021 г. владельцы облигаций согласились на перенос выплат по 16-21-му купонам на 7 июня 2022 г.
В ОВК отказались от дополнительных комментариев. Представитель банка непрофильных активов «Траст» (структуры принадлежащих ЦБ банков «Траст» и «Открытие» контролируют 52,03% ОВК) отметил, что дефолт допущен финансовой «дочкой» ОВК, а «на производственном процессе предприятия это никак не отразится». Собеседник добавил, что «Траст» «продолжает вести переговоры с кредиторами и рассчитывает, что оптимальное для всех решение будет найдено».
На балансе «Траста» находится около 80% облигаций «ОВК финанс» обеих серий, сообщал «Ведомостям» 25 ноября представитель банка. Но компании группы ОВК – поручители и оференты по обязательствам SPV-компании, говорил тогда эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Это означает, что отвечать по долгам «дочки» будет сама группа, пояснял он.