Почему у ОВК нет денег на погашение облигаций

ОВК является крупнейшим производителем грузовых вагонов в России. Реализация вагонов и комплектующих к ним занимает 91% в структуре выручки по итогам 2020 г. По данным «Infoline-аналитики», в 2020 г. ОВК произвела 16 600 вагонов, на 20% меньше, чем годом ранее (все производство в России упало в прошлом году на 28,7% до 56 200 вагонов). По данным отчетности ОВК по МСФО, активы компании на 30 июня 2021 г. составляли 96,3 млрд руб. Выручка по итогам 2020 года составила 80 млрд руб., чистый убыток – 22 млрд руб. За I полугодие 2021 г. выручка ОВК снизилась год к году на 35% до 25,3 млрд руб., EBITDA — на 79% до 1,6 млрд руб.