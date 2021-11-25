Почему у ОВК нет денег на погашение облигаций

Почему у ОВК нет денег на погашение облигацийВагоностроительный бизнес в России устойчив, но низкомаржинален
24 ноября компания должна была выплатить купонный доход по облигационному займу серии 01 за 15 и 16 купонные периоды. Также «ОВК Финанс» должна была полностью погасить сам облигационный заем. Общая сумма запланированных выплат – 16,3 млрд руб., из которых обязательства по выплате купонного дохода – 1,34 млрд руб., по погашению номинальной стоимости облигаций – 15 млрд руб.
«ОВК Финанс» – SPV-компания, размещавшая облигации в интересах ОВК. По словам представителя ОВК, у «ОВК Финанс» отсутствуют денежные средства для исполнения обязательств перед владельцами облигаций. «В настоящее время ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности», – отметил он. Дефолт «ОВК Финанс» не создает риски для производственной деятельности ОВК и исполнения обязательств группы перед заказчиками и поставщиками», заявил собеседник.
После объявления техдефолта акции ОВК упали почти на на 12% на Московской бирже. На минимуме в 12:13 бумаги торговались на отметке 87,5 руб. за акцию, однако затем снижение замедлилось. На 16:30 цена акций составляла 91,6 руб. за штуку. По закону, поскольку ОВК пока допустила только технический дефолт, у компании есть еще 10 рабочих дней на исполнение обязательств. По истечении 10 дней дефолт обретет полноценный статус.
Непогашенный выпуск облигаций был размещен 4 декабря 2013 г. В мае 2021 г. общее собрание владельцев бондов этой серии уже разрешило «ОВК Финанс» перенести выплаты по 15-му купону на 24 ноября (дата выплаты 16-го купона), говорится в отчетности компании.
Еще в июне 2016 г. ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект этих бондов: компания продлила срок обращения бумаг до 8 лет. Они имеют 16 полугодовых купонов. Ставка 15-го купона – 5,34% годовых.
Это не единственная реструктуризация обязательств «ОВК Финанс». В обращении также находятся биржевые облигации компании серии БО-01 на 11,25 млрд руб., изначально размещенные в сентябре 2014 г. на 15 млрд руб. В августе 2019 г. их владельцы согласились на продление срока обращения бумаг еще на 5 лет, до 3 сентября 2024 г., с погашением четверти номинала 30 сентября 2019 г. Ставка 11-30-го купонов была установлена на уровне 9,55% годовых.
В феврале 2021 г. владельцы этих облигаций согласились на перенос выплат по 16-21-му купонам. «ОВК Финанс» должна была заплатить за 16-й купон 9 марта 9,55% годовых. Согласно новым условиям, выплаты перенесены на 7 июня 2022 г. Причем ставка 16-го купона сохранится на прежнем уровне, а ставка 17-21-го купонов составит 75% от ключевой ставки ЦБ.
Структуры банков «Траст» и «Открытие» (оба банка принадлежат ЦБ) контролируют 52,03% ОВК, владея 27,76% и 24,27% акций соответственно. В числе миноритариев – Эмиль Пирумов (ранее руководил ООО «ГЭС-2» Леонида Михельсона и ООО «Сколково Менеджмент»), у него 14,99% акций. У «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») – 9,33%. Еще 4,97% – у ООО «Регион Траст». В свободном обращении – 18,2% акций.
В данный момент разрабатывается план антикризисных мер для урегулирования ситуации, отметил представитель банка непрофильных активов «Траст». По его словам, компания работала с высоким накопленным долгом на момент смены акционерного участия в 2019 г. «Траст» приложит все усилия для дальнейшего развития актива. Проводимые антикризисные меры позволяют закрывать основные производственные потребности», – добавил он.
Согласно отчетности по МСФО за I полугодие 2020 г., у «ФК Открытие» были облигации «ОВК Финанс» на 20,2 млрд руб. НПФ «Открытие» (его показатели консолидируются на материнском банке) в конце года фонд продал облигации «ОВК Финанс» «ФК Открытие» общей номинальной стоимостью 17,5 млрд руб., которые были потом сконцентрированы на «Трасте», писал «Коммерсантъ». Если на конец первого полугодия у «Траста» были облигации на сумму 3,4 млрд руб., то после передачи долгов из «ФК Открытие» – уже 20,1 млрд руб.
На балансе «Траста» находится около 80% облигаций «ОВК-Финанс» обеих серий, сообщил «Ведомостям» представитель банка непрофильных активов.
ОВК является крупнейшим производителем грузовых вагонов в России. Реализация вагонов и комплектующих к ним занимает 91% в структуре выручки по итогам 2020 г. По данным «Infoline-аналитики», в 2020 г. ОВК произвела 16 600 вагонов, на 20% меньше, чем годом ранее (все производство в России упало в прошлом году на 28,7% до 56 200 вагонов). По данным отчетности ОВК по МСФО, активы компании на 30 июня 2021 г. составляли 96,3 млрд руб. Выручка по итогам 2020 года составила 80 млрд руб., чистый убыток – 22 млрд руб. За I полугодие 2021 г. выручка ОВК снизилась год к году на 35% до 25,3 млрд руб., EBITDA — на 79% до 1,6 млрд руб.
По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, компании группы ОВК являются поручителями и оферентами по облигационным выпускам «ОВК Финанс». Это означает, что отвечать по долгам «дочки» будет сама группа, говорит он. «Дефолт предприятия – очень серьезная проблема, которая в худшем случае ведет к банкротству организации. В этом сценарии акционеры компании формально имеют право на долю в имуществе ликвидируемого предприятия после того, как будут погашены требования всех кредиторов. На практике даже кредиторы зачастую получают лишь малую долю от ссуженных эмитенту средств», – пояснил Галактионов.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что технический дефолт будет иметь относительно ограниченное влияние на саму компанию и не повлияет на производственную и финансовую деятельность вагоностроительного завода. По его словам, сумма долга достаточно крупная для компании и было более логично провести реструктуризацию раньше. «На текущий момент это выглядит решаемой проблемой. Но существующая долговая нагрузка и техдефолт несколько ухудшает позицию компании с точки зрения переговорного процесса по реструктуризации долга», – отмечает он.
«Сумма неисполненных обязательств составляет около четверти выручки группы за последние 12 месяцев по стандартам МСФО. Сумма значительная, а компания перегружена долгом. Переговоры о реструктуризации были начаты заранее, но, судя по всему, не были завершены в срок», – говорит Галактионов.
По его мнению, если не принимать во внимание возможность внешней поддержки со стороны акционеров, связанных компаний или государства, то наиболее позитивным выходом из ситуации будет реструктуризация долга. В этом случае акционеры сохранят свой бизнес, а кредиторы получат шанс вернуть большую сумму, чем получили бы в сценарии банкротства, отмечает эксперт. Но, по его словам, процесс переговоров по реструктуризации длительный и не всегда приводит к позитивным результатам. «Это значит, что акции и облигации компании в настоящий момент обладают повышенным инвестиционным риском», – резюмировал он.
Аудитор BDO предупреждал о проблемах ОВК с выплатами по облигациям по итогам первого полугодия 2021 г. По его оценкам, компания не располагала достаточными свободными денежными средствами, необходимыми для погашения задолженности, ни на 30 июня 2021 г., ни на дату утверждения отчетности.
В июньском релизе агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «дочки» ОВК до уровня ruBB- («умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости» по сравнению с другими российскими эмитентами). Агентство негативно оценило и ликвидность группы «из-за большого объема краткосрочных кредитов и займов и затяжного генерирования отрицательных операционных денежных потоков».
По мнению аналитика ФГ «Финам» Алексея Ковалева, проблема ОВК не способствует разрядке негативного фона на облигационном рынке, который спровоцировала ситуация с «Роснано». «Ведь теперь каждый новый случай будет волей-неволей ассоциироваться с этим кейсом, хотя сам допустивший техдефолт эмитент может вообще не иметь никакого отношения к государству», – говорит он.
В целом, по словам Бурмистрова, на рынке вагоностроения сейчас непростая ситуация. После снижения спроса на вагоны в 2020 г. ситуация сейчас осложняется ростом цен на металл. Это ударило по маржинальности некоторых долгосрочных контрактов, которые были заключены в предыдущие годы, пояснил эксперт.
По оперативным данным Росстата, за январь-октябрь 2021 г. произведено 51 000 грузовых вагонов (+9,4% к тому же периоду 2020 г.), а за октябрь – 5300 вагонов (на 2,9% больше, чем в октябре 2020 г. и на 7% меньше, чем в сентябре 2021 г.). По прогнозу ИПЕМ, до конца года будет выпущено 61 000 – 62 000 грузовых вагонов (+7-8% к 2020 г.).
Спрос на продукцию ОВК сейчас есть, говорит Бурмистров, у компании сейчас достаточно высокий уровень загрузки мощностей, хорошая контрактация.
«Эксперт РА» в июльском релизе также отмечало повышенную устойчивость ОВК среди других производителей в отрасли благодаря специализации «в производстве вагонов с повышенной нагрузкой на ось (т.н. инновационные вагоны. – “Ведомости”) при усилении диверсификации в пользу наименее профицитного типа подвижного состава – специализированного».