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Запуск беспилотников по трассе М11 откладывается и дорожает

Смета проекта выросла на 27%
Владислав Новый Денис Ильюшенков
На создание дорожной инфраструктуры БЛК – хабов с местами для отдыха водителей – предлагается выделить 2,14 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Пилотный проезд по беспилотному логистическому коридору (БЛК) на трассе М11 «Нева» намечен на 15 октября 2023 г., а приемка и ввод БЛК в эксплуатацию состоится 25 декабря 2023 г. Об этом говорится в презентации проекта, подготовленной Минтрансом. «Ведомости» ознакомились с копией документа.

Ранее разработчики проекта анонсировали тестовые выезды беспилотных грузовиков в 2022 г., сообщали ранее «Ведомости». «Организация движения в тестовом режиме предполагается в 2024 г., но мы уверены, что поедем быстрее – уже в следующем году. Задача состоит из двух частей: нужна новая инфраструктура и новый транспорт, беспилотники», – рассказывал «Ведомостям» гендиректор и совладелец «Национальных телематических систем» (НТС) Алексей Нащекин. НТС – один из участников консорциума БЛК, куда также входят ГК «Автодор», «Камаз», «Сберавтотех», «Деловые линии», Globaltruck, ПЭК, X5 Group, Volvo, «Почта России», ГТЛК и ВТБ. Этот же срок запуска проекта – 2022 г. – ранее упоминался в презентации Минтранса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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