Запуск беспилотников по трассе М11 откладывается и дорожает

Ранее разработчики проекта анонсировали тестовые выезды беспилотных грузовиков в 2022 г., сообщали ранее «Ведомости». «Организация движения в тестовом режиме предполагается в 2024 г., но мы уверены, что поедем быстрее – уже в следующем году. Задача состоит из двух частей: нужна новая инфраструктура и новый транспорт, беспилотники», – рассказывал «Ведомостям» гендиректор и совладелец «Национальных телематических систем» (НТС) Алексей Нащекин. НТС – один из участников консорциума БЛК, куда также входят ГК «Автодор», «Камаз», «Сберавтотех», «Деловые линии», Globaltruck, ПЭК, X5 Group, Volvo, «Почта России», ГТЛК и ВТБ. Этот же срок запуска проекта – 2022 г. – ранее упоминался в презентации Минтранса.