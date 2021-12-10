«Черкизово» полностью выкупает одного из лидеров российского рынка индейки

По расчетам Agrifood Strategies, производство мяса индейки в 2020 г. составило почти 330 000 т, что на 20,7% больше, чем в 2019 г. Совокупная выручка индейководов за этот период превысила 50 млрд руб. В 2020 г. Россия стала безусловным мировым лидером в темпах роста выпуска продукции из индейки, опередив по этому показателю Великобританию (4,8%), Венгрию (4,6%), Италию (4%) и Германию (1,1%). Потребление индейки на душу населения в России к концу текущего года может достичь 2,7 кг в год, прогнозировала ранее Agrifood Strategies. В европейских странах оно составляет, в среднем, 4–5 кг, в США – 7,8 кг, а в Израиле – более 10 кг.