«Черкизово» полностью выкупает одного из лидеров российского рынка индейки

«Черкизово» полностью выкупает одного из лидеров российского рынка индейки50% производителя «Пава-Пава» ей продает испанский партнер
Группа «Черкизово» договорилась о приобретении у испанской Grupo Fuertes 50% в «Тамбовской индейке», говорится в ее сообщении. Сейчас стороны владеют долями в этой компании на паритетных началах. «Ведомости» направили запрос в Grupo Fuertes.
«Тамбовскую индейку» партнеры создали в 2012 г., она выпускает продукцию под брендом «Пава-Пава». Сейчас, по данным Agrifood Strategies, она является второй по объему производства индейки в России. В 2020 г. было выпущено 57 000 т этого мяса в живом весе. Выручка за прошлый год увеличилась на 6% до 7 млрд руб., чистая прибыль – почти в полтора раза до 182,3 млн руб. Летом 2020 г. заработала вторая очередь предприятия. После полного запуска всех объектов этого этапа в 2021 г. мощность увеличится 50%, до 85 000 т, сообщала группа.
Сделка будет оплачена дополнительными акциями «Черкизово», в результате чего испанский партнер увеличит свою долю в группе, которая сейчас составляет 8,6%. Совет директоров «Черкизово» 15 декабря определит цену размещения акций, исходя из их рыночной стоимости. Завершить сделку планируется в I квартале 2022 г. после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.
Консолидация 100% «Тамбовской индейки» позволит «Черкизово» упростить управление активом и упрочить свои позиции на растущем российском рынке индейки, говорится в сообщении.
Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко считает это решение логичным: это упростит для группы многие процессы. Например, быстрее можно будет распределять прибыль. Для Grupo Fuertes такая сделка тоже выгодна, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Она получит более ликвидный актив – акции публичной компании, которые они легко могут конвертировать в деньги. Бумаги агрохолдингов сейчас имеют потенциал роста на фоне увеличения стоимости продовольственных товаров и роста интереса инвесторов к таким компаниям.
По расчетам Agrifood Strategies, производство мяса индейки в 2020 г. составило почти 330 000 т, что на 20,7% больше, чем в 2019 г. Совокупная выручка индейководов за этот период превысила 50 млрд руб. В 2020 г. Россия стала безусловным мировым лидером в темпах роста выпуска продукции из индейки, опередив по этому показателю Великобританию (4,8%), Венгрию (4,6%), Италию (4%) и Германию (1,1%). Потребление индейки на душу населения в России к концу текущего года может достичь 2,7 кг в год, прогнозировала ранее Agrifood Strategies. В европейских странах оно составляет, в среднем, 4–5 кг, в США – 7,8 кг, а в Израиле – более 10 кг.