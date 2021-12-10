Белоусов назвал заградительным углеродный налог ЕС на удобрения

Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова отмечает, что, по расчетам инвестбанка, в 2026 г. «Акрон» будет платить в качестве углеродного сбора ЕС не более 15% от экспортной выручки (за базу принята выручка за 2020 г. – «Ведомости»), а «Фосагро» – не более 5%. Расчеты сделаны из расчета стоимости CO2 в $100 за 1 т, поясняет она. Разница в расчетах может объясняться тем, что с 2026 г. компании будут платить не за все выбросы углекислого газа, а лишь за выбросы, превышающие европейский бенчмарк – то есть эталон, установленный для каждого вида товара. В 2026 г., по оценкам «ВТБ капитала», компании будут платить лишь за 0,5 т CO2 на тонну товара (хотя выбросы в целом достигают 1,9 т СО2 на т произведенной продукции). Но условия по объему выбросов будут постепенно ужесточаться и к 2035 г., например, для «Акрона» плата достигнет 37% от выручки, подтверждает Сахнова.