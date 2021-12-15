Столичная мэрия отменила торги по аналогу «Сити» в новой Москве

Столичная мэрия отменила торги по аналогу «Сити» в новой МосквеНа участках в Коммунарке планировалось построить свыше 500 000 кв. м коммерческой недвижимости
Торги по продаже 10 участков на 5,5 га в Коммунарке в новой Москве отменены, сказано на сайте инвестиционного портала города. Сама процедура должна был состояться 23 декабря, заявки принимались до 15 декабря. Какова причина отмены аукциона, неизвестно. Запросы в пресс-службы мэрии города и инвестиционного портала столицы остались без ответов.
На этой территории, согласно лотовой документации, можно было построить 544 871 кв. м коммерческой недвижимости, включая офисы, объекты ритейла, рестораны, парковочные зоны и проч. Сама площадка является частью масштабного проекта административно-делового центра «Коммунарка», который мэрия Москвы планировала реализовать к 2030 г. Сам комплекс должен стать аналогом «Москва-сити»: в его рамках на 550 га будет построено 7,3 млн кв. м недвижимости, из которых 1,2 млн кв. м – жилье, остальное – коммерческие объекты.
Возведение такого количества офисных площадей в данном месте логично, считает региональный директор офисной группы Colliers Алексей Кучвальский. По его словам, это позволит обеспечить районы новой Москвы рабочими местами. Москомстройинвест сообщал, что в рамках проекта будет создано около 80 000 рабочих мест. Кучвальский также отмечает, что это позволит жителям экономить время на дорогу до офиса, а также снизить трафик непосредственно в городе.
В последнее время организаторы торгов часто отменяют свои аукционы. «Ростех» 10 декабря отказался от продажи трех земельных участков общей площадью 57,7 га и 134 объектов недвижимости, принадлежащих самолетостроительной корпорации «МиГ». Компания приняла решения продать эту площадку, расположенную на Ленинградском проспекте, правительству Москвы. Мэрия, скорее всего, покупает ее под программу реновации, говорил тогда источник, близкий к организаторам торгов. Отмену аукциона представитель «Ростеха» объяснял «Ведомостям» отсутствием заявок со стороны потенциальных покупателей.
Но 15 декабря Федеральная антимонопольная служба сообщила, что она одобрила ходатайства 9 компаний о приобретении имущества «МиГа». Среди них структуры девелоперов Capital Group, MR Group, «Пионер», Level Group, «Инград», «Страна девелопмент», ЛСР и Sminex. Сделка обойдется мэрии в 35 млрд руб., тогда как начальная стоимость лота составляла 40 млрд руб., говорил человек, близкий к организаторам торгов.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов