Столичная мэрия отменила торги по аналогу «Сити» в новой Москве

На этой территории, согласно лотовой документации, можно было построить 544 871 кв. м коммерческой недвижимости, включая офисы, объекты ритейла, рестораны, парковочные зоны и проч. Сама площадка является частью масштабного проекта административно-делового центра «Коммунарка», который мэрия Москвы планировала реализовать к 2030 г. Сам комплекс должен стать аналогом «Москва-сити»: в его рамках на 550 га будет построено 7,3 млн кв. м недвижимости, из которых 1,2 млн кв. м – жилье, остальное – коммерческие объекты.