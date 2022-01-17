Власти придумали, как избежать массового уничтожения вина из-за нового закона

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка (345-ФЗ) президент России Владимир Путин подписал 2 июля 2021 г. Они внесли изменения в классификацию вина и правила его производства. Например, вместо термина «столовое вино» необходимо использовать «вино». Также обновлены наименования для импортной продукции с защищенными географическими идентификаторами и т. д. Переходного периода поправки не предусматривали, но после просьбы представителей бизнеса был введен мораторий на проверки исполнения нового законодательства до 31 декабря 2021 г. Также была предусмотрена упрощенная процедура получения деклараций о соответствии. В декабре бизнес обратился в правительство с просьбой продлить мораторий еще на год, поскольку такой продукции на рынке много. В противном случае придется уничтожить «несколько десятков миллионов бутылок» вина, шампанского и другого алкоголя на сумму более 15 млрд руб., говорилось в письме Simple, Beluga Group, Ассоциации компаний розничной торговли.