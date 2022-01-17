Власти придумали, как избежать массового уничтожения вина из-за нового закона

Власти придумали, как избежать массового уничтожения вина из-за нового законаПод угрозой с начала года оказались десятки миллионов литров этого напитка
Мораторий на проверки выполнения законодательства о виноделии негласно продлится до 1 марта, рассказали «Ведомостям» два человека, участвовавших на прошлой неделе в совещании с представителями Минсельхоза, Минфина, Роспотребнадзора и других ведомств. Эту информацию подтвердили два собеседника, работающие в сфере розничной торговли. Параллельно с этим на легально произведенные, но не соответствующие новой версии закона о регулировании алкогольного рынка вина должны будут нанести специальные наклейки, дизайн которых сейчас разрабатывается.
Сообщение Минсельхоза о нанесении специальных наклеек (стикеров) на вино, которое введено в оборот после принятия новой классификации такой продукции, размещено на портале Сonsultant.ru. На них будет содержаться информация о виде продукта, следует из документа. Вина со стикерами не будут считаться фальсифицированными и не подлежат изъятию. Представитель ведомства лишь пояснил, что наклейки позволят бизнесу обеспечить выполнение требований закона о виноделии, а на вопросы о моратории он не ответил. Запросы в Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование и Минфин остались без ответа.
Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка (345-ФЗ) президент России Владимир Путин подписал 2 июля 2021 г. Они внесли изменения в классификацию вина и правила его производства. Например, вместо термина «столовое вино» необходимо использовать «вино». Также обновлены наименования для импортной продукции с защищенными географическими идентификаторами и т. д. Переходного периода поправки не предусматривали, но после просьбы представителей бизнеса был введен мораторий на проверки исполнения нового законодательства до 31 декабря 2021 г. Также была предусмотрена упрощенная процедура получения деклараций о соответствии. В декабре бизнес обратился в правительство с просьбой продлить мораторий еще на год, поскольку такой продукции на рынке много. В противном случае придется уничтожить «несколько десятков миллионов бутылок» вина, шампанского и другого алкоголя на сумму более 15 млрд руб., говорилось в письме Simple, Beluga Group, Ассоциации компаний розничной торговли.
Разъяснение Минсельхоза «немного успокоило», говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. В противном случае, по его словам, пришлось бы уничтожить порядка 10% содержимого склада. Нанесение наклеек не должно занять много времени – в месяц-полтора можно уложиться, говорит он. Затраты на каждую из них Липилин оценивает в 0,5–1 руб. По словам основателя и президента Simple Group Максима Каширина, отрасль сейчас разрабатывает единый формат стикера, приемлемого для всех участников рынка и регуляторов. Чем раньше это произойдет, тем быстрее вопрос будет решен.
Еще один собеседник «Ведомостей» в одной из винодельческих компаний опасается, что до 1 марта, возможно, не все участники рынка успеют нанести стикеры: в некоторых отдаленных регионах процесс может затянуться. Представители «Магнита», X5 Group, «Ашана», Metro Cash & Carry на вопросы «Ведомостей» не ответили.
Практики дополнительного нанесения стикеров на вина в рознице раньше не было, отмечает руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. После разъяснения Минсельхоза бизнесу стало понятно, как именно можно использовать этот инструмент. Он предполагает, что прежде всего их нанесение будет актуально для вин в ценовой группе от 500 руб. за бутылку и выше. Они медленнее продаются, и потому она чаще остается на полках супермаркетов и винотек. Ставцев надеется, что введение наклеек позволит избежать необходимости изымать и уничтожать вина, маркировка которых не соответствует правилам нового законодательства, хотя декларации о соответствии по ним уже изменены в установленном Минфином порядке.
По словам президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, незаконной продукции на рынке «нет и быть не может»: вся она внесена в ЕГАИС, с нее уплачены акцизы, таможенные платежи и т. д. По его словам, изменились лишь ее наименования. Стикеры позволят проверяющим органам и потребителям в этом еще раз убедиться. «Паника на рынке» возникла из-за того, что торговые сети и импортеры неправильно трактовали новое законодательство, считает он.
Изначально реформу виноделия ее авторы преподносили как меры по поддержке российских производителей вина, говорит собеседник «Ведомостей» в одной из алкогольных компаний. Но пока эффект обратный: потребление российского вина сокращается. Эти выводы подтверждает статистика: по данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, в январе – ноябре 2021 г. производство винодельческой продукции (вина, игристые, винные напитки) в России сократилось на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 60,3 млн дал (минус 31% к 2019 г.). При этом импорт тихих вин в январе – октябре (более поздних данных нет) вырос на 14% до 23,8 млн дал, игристых – на 36% до 5,2 млн дал.