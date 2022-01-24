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Проект ТМК и ЧЭМК хочет льготы для выпуска нержавеющего проката

Минпромторг начнет конкурс на такой специнвестконтракт 10 февраля
Василий Милькин
В 2020 г. в России спрос на плоский нержавеющий прокат превысил 320 000 т и 93% пришлось на импорт / Максим Стулов / Ведомости

Русская нержавеющая компания (РНК), совместное предприятие Трубной металлургической компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского и Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК; входит в Урало-Сибирскую металлургическую компанию Юрия Антипова) примет участие в конкурсном отборе на право заключения специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). Об этом Пумпянский сообщил журналистам 21 января.

По его словам, РНК уже приступила к реализации проекта. «СПИК 2.0 позволяет сегодня реализовать те проекты, которые раньше не могли быть реализованы в силу их неокупаемости или долгой окупаемости. На территории Волгоградской области наше совместное с ЧЭМК предприятие реализует проект по производству проката из нержавеющих марок стали. Мы сегодня подали заявку на этот СПИК, будет конкурс», – заявил бизнесмен (цитата по «Интерфакс»). Детали возможного специнвестконтракта Пумпянский не рассказал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных