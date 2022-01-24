Проект ТМК и ЧЭМК хочет льготы для выпуска нержавеющего проката

По его словам, РНК уже приступила к реализации проекта. «СПИК 2.0 позволяет сегодня реализовать те проекты, которые раньше не могли быть реализованы в силу их неокупаемости или долгой окупаемости. На территории Волгоградской области наше совместное с ЧЭМК предприятие реализует проект по производству проката из нержавеющих марок стали. Мы сегодня подали заявку на этот СПИК, будет конкурс», – заявил бизнесмен (цитата по «Интерфакс»). Детали возможного специнвестконтракта Пумпянский не рассказал.