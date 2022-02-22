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«Биннофарм групп» выкупает права на антибактериальные препараты у индийской Dr. Reddy’s

Входящая в АФК «Система» компания расширяет портфель антибиотиков
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

«Биннофарм групп» договорилась о покупке у индийской компании Dr. Reddy’s прав на два антибактериальных бренда – ципролет и леволет – для продажи их в России, Белоруссии и Узбекистане. Об этом говорится в сообщении Dr. Reddy’s, опубликованном на сайте Национальной фондовой биржи Индии. Представитель «Биннофарм групп» подтвердил «Ведомостям» эти планы.

Российский фармхолдинг купит права на бренды через свою дочернюю компанию «Алиум», уточняется в сообщении. В дальнейшем производство препаратов будет локализовано на площадках «Биннофарм групп», заявил представитель холдинга, не уточнив сроков. Во время переходного периода Dr. Reddy’s продолжит поставлять препараты для компании. Сумма сделки не раскрывается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных