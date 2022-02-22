«Биннофарм групп» выкупает права на антибактериальные препараты у индийской Dr. Reddy’s

«Биннофарм групп» договорилась о покупке у индийской компании Dr. Reddy’s прав на два антибактериальных бренда – ципролет и леволет – для продажи их в России, Белоруссии и Узбекистане. Об этом говорится в сообщении Dr. Reddy’s, опубликованном на сайте Национальной фондовой биржи Индии. Представитель «Биннофарм групп» подтвердил «Ведомостям» эти планы.