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Суд отменил взыскание с Natura Siberica 3 млрд рублей за ущерб от пожара

Дело, которое могло завершиться банкротством структуры группы, направлено на новое рассмотрение
Маргарита Соболь
Natura Siberica до 2021 г. была одним из лидеров в производстве натуральной косметики в России / Евгений Разумный / Ведомости

Кассация Арбитражного суда Московского округа 10 марта отменила решения предыдущих инстанций по иску Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и компании «Ингосстрах» к структуре группы Natura Siberica (ООО «Первое решение») о компенсации ущерба на 2,86 млрд руб. от пожара, случившегося на заводе в марте 2020 г. Об этом «Ведомостям» сообщил партнер юридической компании Orchards Юрий Аксенов, представляющий в суде интересы ответчика. Представители истцов на запросы не ответили, но информация об отмене решения есть на сайте суда. Там сказано, что дело должно быть передано на новое рассмотрение. Представитель Natura Siberica сообщил, что компания удовлетворена таким решением, так как она не считает себя виновной в пожаре, от которого и сама значительно пострадала.

«Эн+ рециклинг» (на него оформлены энергоснабжающие активы завода) и ДОЗАКЛ изначально требовали от «Первого решения» 4,1 млрд руб. из-за пожара, который практически полностью уничтожил арендованные компанией помещения и главный производственный корпус предприятия. В сентябре 2021 г. Арбитражный суд Московской области удовлетворил их иск частично, присудив выплатить 3 млрд руб. По версии истцов, пожар произошел по вине сотрудников Natura Siberica. В компании с этим не согласились и подали несколько встречных исков. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара, но он не смог установить обстоятельств нарушения со стороны ООО «Первое решение». В конце декабря структура Natura Siberica свои иски отозвала – компания тогда заявила о возобновлении производства на территории завода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных