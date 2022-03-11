Суд отменил взыскание с Natura Siberica 3 млрд рублей за ущерб от пожара

Кассация Арбитражного суда Московского округа 10 марта отменила решения предыдущих инстанций по иску Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и компании «Ингосстрах» к структуре группы Natura Siberica (ООО «Первое решение») о компенсации ущерба на 2,86 млрд руб. от пожара, случившегося на заводе в марте 2020 г. Об этом «Ведомостям» сообщил партнер юридической компании Orchards Юрий Аксенов, представляющий в суде интересы ответчика. Представители истцов на запросы не ответили, но информация об отмене решения есть на сайте суда. Там сказано, что дело должно быть передано на новое рассмотрение. Представитель Natura Siberica сообщил, что компания удовлетворена таким решением, так как она не считает себя виновной в пожаре, от которого и сама значительно пострадала.