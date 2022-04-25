Спрос на путевки на черноморские курорты на майские праздники упал

Спрос на путевки на черноморские курорты на майские праздники упалЭто связано с закрытием аэропортов на юге страны из-за спецоперации на Украине
Несмотря на то что Краснодарский край на предстоящие майские праздники останется лидером по числу туристов, по некоторым черноморским курортам ожидается существенное падение трафика из-за проблем с авиасообщением, показал опрос участников туристической отрасли, проведенный «Ведомостями».
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