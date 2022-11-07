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Онлайн-магазины подали к сети PickPoint иски на 322 млн рублей

Компания столкнулась с проблемами из-за иностранного акционера
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

«Купишуз» (юридическое лицо «Lamoda») обратилось с иском на сумму более 262 млн руб. к «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (сервис доставки PickPoint) 31 октября. Еще несколько десятков исков к сервису подали другие контрагенты, включая «Есолюшнс» (часть Otto Group Russia, которая объявила об уходе из России, а до СВО развивала онлайн-магазин одежды Bonprix), «Иль де ботэ» (96,5 млн руб.), онлайн-магазин бытовой техники «Техпорт» и др. Все опрошенные истцы отказались от комментариев. Представитель одного из основных партнеров сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) – магазин «Леонардо» сообщил «Ведомостям», что задолженность перед компанией тоже была, но сейчас на 3/4 погашена и ритейлер продолжает сотрудничество с PickPoint.

«Сеть автоматизированных пунктов выдачи» управляет федеральной сетью из порядка 10 500 постаматов. 100% долей российского юрлица владеет кипрский офшор. В 2010 г. ее основала Надежда Романова, ныне генеральный директор компании. Выручка компании в 2021 г. составила 3,5 млрд руб. при убытке 254 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных