Онлайн-магазины подали к сети PickPoint иски на 322 млн рублей

«Купишуз» (юридическое лицо «Lamoda») обратилось с иском на сумму более 262 млн руб. к «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (сервис доставки PickPoint) 31 октября. Еще несколько десятков исков к сервису подали другие контрагенты, включая «Есолюшнс» (часть Otto Group Russia, которая объявила об уходе из России, а до СВО развивала онлайн-магазин одежды Bonprix), «Иль де ботэ» (96,5 млн руб.), онлайн-магазин бытовой техники «Техпорт» и др. Все опрошенные истцы отказались от комментариев. Представитель одного из основных партнеров сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) – магазин «Леонардо» сообщил «Ведомостям», что задолженность перед компанией тоже была, но сейчас на 3/4 погашена и ритейлер продолжает сотрудничество с PickPoint.