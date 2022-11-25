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Производство сырья для крабовых палочек за год выросло почти в 3 раза

Это связано с увеличением числа рыбоперерабатывающих траулеров, построенных в обмен на выделение инвестквот
Маргарита Соболь Елизавета Клочкова
В этом году рост производства минтаевого сурими обусловлен увеличением количества судов, оборудованных линиями по производству этого продукта / Петр Ковалев / ТАСС

К середине ноября 2022 г. в России было произведено более 24 000 т сурими – сырья из минтая, которое используется для выпуска рыбной продукции, в первую очередь крабовых палочек. Об этом «Ведомостям» сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Это, по его словам, примерно в 4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года: тогда выпустили около 6000 т сурими. Всего же в 2021 г. было произведено 8400 т этого продукта, тогда как прогноз на этот год – порядка 28 000 т. Такие же цифры приводят и представители Рыбного союза и Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Рост производства сурими эксперты объясняют увеличением числа рыбоперерабатывающих траулеров. До прошлого года такое сырье в России не выпускалось, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Но в 2021 г., как следовало из сообщений Росрыболовства, в стране заработали предприятия, построенные в рамках первого этапа инвестиционных квот. В обмен на их выделение победители аукционов должны были возводить рыбообрабатывающие заводы и обновлять промысловый флот. В частности, в прошлом году группа компаний «Гидрострой» открыла на острове Шикотан комплекс «Курильский рыбак», а Русская рыбопромышленная компания (РРПК) запустила в районе Петропавловска-Камчатского большой морозильный рыболовный траулер «Владимир Лиманов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных