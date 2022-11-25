Производство сырья для крабовых палочек за год выросло почти в 3 раза

К середине ноября 2022 г. в России было произведено более 24 000 т сурими – сырья из минтая, которое используется для выпуска рыбной продукции, в первую очередь крабовых палочек. Об этом «Ведомостям» сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Это, по его словам, примерно в 4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года: тогда выпустили около 6000 т сурими. Всего же в 2021 г. было произведено 8400 т этого продукта, тогда как прогноз на этот год – порядка 28 000 т. Такие же цифры приводят и представители Рыбного союза и Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).