Нефтяники могут выплатить в бюджет почти 16 млрд рублей по демпферу на бензин

Демпферный механизм в нефтяной отрасли начал действовать в 2019 г., чтобы сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке. Если экспортные цены бензина и дизеля выше, чем цены на внутреннем рынке, то государство компенсирует нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в стране. В противном случае нефтекомпании – владельцы НПЗ перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет. Летом 2022 г. механизм был скорректирован – с 1 сентября 2022 г. и до 2025 г. в формуле будет учитываться скидка на Urals к эталонной Brent.