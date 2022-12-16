Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Нефтяники могут выплатить в бюджет почти 16 млрд рублей по демпферу на бензин

Но при учете компенсаций по дизтопливу компании все равно останутся в плюсе
Дарья Савенкова
Один из ключевых факторов, влияющих на размер выплат по демпферу, – это величина экспортной альтернативы (нетбэк) / Сергей Ермохин/ТАСС

Демпфер на бензин в декабре 2022 г. может снизиться относительно ноября на 10 300 руб./т и перейти в отрицательную зону – минус 6140 руб./т. Об этом говорится в обзоре «Петромаркета» от 13 декабря, который есть у «Ведомостей». Отрицательный демпфер означает, что нефтекомпании будут не получать компенсации из бюджета, а выплачивать средства государству. По расчетам Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), нефтяники могут отдать бюджету 15,7 млрд руб. по демпферу на бензин за этот месяц.

Демпферный механизм в нефтяной отрасли начал действовать в 2019 г., чтобы сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке. Если экспортные цены бензина и дизеля выше, чем цены на внутреннем рынке, то государство компенсирует нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в стране. В противном случае нефтекомпании – владельцы НПЗ перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет. Летом 2022 г. механизм был скорректирован – с 1 сентября 2022 г. и до 2025 г. в формуле будет учитываться скидка на Urals к эталонной Brent.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных