Нефтяники могут выплатить в бюджет почти 16 млрд рублей по демпферу на бензин

Нефтяники могут выплатить в бюджет почти 16 млрд рублей по демпферу на бензинНо при учете компенсаций по дизтопливу компании все равно останутся в плюсе
Демпфер на бензин в декабре 2022 г. может снизиться относительно ноября на 10 300 руб./т и перейти в отрицательную зону – минус 6140 руб./т. Об этом говорится в обзоре «Петромаркета» от 13 декабря, который есть у «Ведомостей». Отрицательный демпфер означает, что нефтекомпании будут не получать компенсации из бюджета, а выплачивать средства государству. По расчетам Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), нефтяники могут отдать бюджету 15,7 млрд руб. по демпферу на бензин за этот месяц.
Демпферный механизм в нефтяной отрасли начал действовать в 2019 г., чтобы сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке. Если экспортные цены бензина и дизеля выше, чем цены на внутреннем рынке, то государство компенсирует нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в стране. В противном случае нефтекомпании – владельцы НПЗ перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет. Летом 2022 г. механизм был скорректирован – с 1 сентября 2022 г. и до 2025 г. в формуле будет учитываться скидка на Urals к эталонной Brent.