Росстат зафиксировал активный рост цен на дизтопливо

Затраты АЗС с начала 2022 г. значительно выросли из-за увеличения поддерживающих инвестиций в инфраструктуру, стоимости коммунальных услуг и зарплат персонала («Ведомости» писали об этом 1 декабря). Многие заправки «работают практически с нулевой рентабельностью», сетовали источники «Ведомостей» после совещания в Минэнерго по мерам повышения рентабельности сетей АЗС, прошедшего в середине ноября. Аналитики тогда говорили о необходимости индексация цен на топливо.