Росстат зафиксировал активный рост цен на дизтопливо

Росстат зафиксировал активный рост цен на дизтопливоЭтому способствуют переход на зимний дизель и рост экспорта в преддверии эмбарго ЕС
Стоимость дизельного топлива на российских заправках за последний месяц значительно выросла, следует из данных Росстата, опубликованных 13 декабря. Согласно статистике ведомства, с 14 ноября по 12 декабря средние цены на дизель в России выросли на 3,6% до 57,83 руб./л. При этом стоимость бензина в рознице оставалась стабильной – 50,85 руб./л, рост составил символические 0,1%.
Затраты АЗС с начала 2022 г. значительно выросли из-за увеличения поддерживающих инвестиций в инфраструктуру, стоимости коммунальных услуг и зарплат персонала («Ведомости» писали об этом 1 декабря). Многие заправки «работают практически с нулевой рентабельностью», сетовали источники «Ведомостей» после совещания в Минэнерго по мерам повышения рентабельности сетей АЗС, прошедшего в середине ноября. Аналитики тогда говорили о необходимости индексация цен на топливо.