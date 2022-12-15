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Росстат зафиксировал активный рост цен на дизтопливо

Этому способствуют переход на зимний дизель и рост экспорта в преддверии эмбарго ЕС
Дарья Савенкова
Российские компании увеличили отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок / Максим Стулов / Ведомости

Стоимость дизельного топлива на российских заправках за последний месяц значительно выросла, следует из данных Росстата, опубликованных 13 декабря. Согласно статистике ведомства, с 14 ноября по 12 декабря средние цены на дизель в России выросли на 3,6% до 57,83 руб./л. При этом стоимость бензина в рознице оставалась стабильной – 50,85 руб./л, рост составил символические 0,1%.

Затраты АЗС с начала 2022 г. значительно выросли из-за увеличения поддерживающих инвестиций в инфраструктуру, стоимости коммунальных услуг и зарплат персонала («Ведомости» писали об этом 1 декабря). Многие заправки «работают практически с нулевой рентабельностью», сетовали источники «Ведомостей» после совещания в Минэнерго по мерам повышения рентабельности сетей АЗС, прошедшего в середине ноября. Аналитики тогда говорили о необходимости индексация цен на топливо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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