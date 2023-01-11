Отечественные кнопочные телефоны стали доминировать на российском рынке

Отечественные кнопочные телефоны стали доминировать на российском рынкеНо доля произведенных в России смартфонов при этом осталась ничтожной
Кнопочные телефоны отечественных брендов обошли китайские по продажам на российском рынке. В 2022 г. доля российских вендоров в сегменте составила 50% от общего количества проданных в стране устройств, подсчитали аналитики «Марвел-дистрибуции». Годом ранее российские бренды кнопочных телефонов занимали 42% рынка, а общее число продаж в 2022 г. увеличилось с 2,8 млн до 2,95 млн шт., уточнил представитель дистрибутора.
Российские бренды занимают основную часть рынка кнопочных мобильников – около 60% в денежном выражении и 71% в штуках против 58 и 64% годом ранее, указывает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. По его словам, в 2022 г. в продаже появились и новые российские бренды, например Tokky от ООО «Смартэкосистема» (входит в периметр «Ростеха»). Конкуренцию отечественным брендам составляют Itel, Nokia и Philips, принадлежащие китайским конгломератам. Но новые зарубежные марки кнопочных телефонов на российский рынок не заходят из-за низкой маржинальности, объясняет Сурков.