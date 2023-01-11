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Отечественные кнопочные телефоны стали доминировать на российском рынке

Но доля произведенных в России смартфонов при этом осталась ничтожной
Анна Устинова Анастасия Курашева
Конкуренцию отечественным брендам составляют Itel, Nokia и Philips, принадлежащие китайским конгломератам / Максим Стулов / Ведомости

Кнопочные телефоны отечественных брендов обошли китайские по продажам на российском рынке. В 2022 г. доля российских вендоров в сегменте составила 50% от общего количества проданных в стране устройств, подсчитали аналитики «Марвел-дистрибуции». Годом ранее российские бренды кнопочных телефонов занимали 42% рынка, а общее число продаж в 2022 г. увеличилось с 2,8 млн до 2,95 млн шт., уточнил представитель дистрибутора.

Российские бренды занимают основную часть рынка кнопочных мобильников – около 60% в денежном выражении и 71% в штуках против 58 и 64% годом ранее, указывает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. По его словам, в 2022 г. в продаже появились и новые российские бренды, например Tokky от ООО «Смартэкосистема» (входит в периметр «Ростеха»). Конкуренцию отечественным брендам составляют Itel, Nokia и Philips, принадлежащие китайским конгломератам. Но новые зарубежные марки кнопочных телефонов на российский рынок не заходят из-за низкой маржинальности, объясняет Сурков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных