Московская сетевая компания оспаривает результаты торгов по продаже бывшего актива Шишханова

Московская сетевая компания оспаривает результаты торгов по продаже бывшего актива ШишхановаАгропромышленную группу «Здоровая ферма» за 4 млрд рублей ранее приобрела структура «Черкизово»
Московская сетевая компания (МСК) подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к банку непрофильных активов «Траст» об оспаривании результатов торгов. Ответчиками по этому делу выступают также агропромышленный комплекс «Михайловский» (входит в группу «Черкизово») и Российский аукционный дом (РАД). Других подробностей пока нет, само заявление к производству не принято.
21 декабря 2022 г. «Траст» на торгах на площадке РАД продал комплексу «Михайловский» крупную агропромышленную группу «Здоровая ферма». Лот должен был достаться ей по стартовой цене в 4,03 млрд руб. По данным «Контур.Фокус», 100% долей юрлиц, относящихся к «Здоровой ферме», в том числе «Турбаслинский бройлер», «Здоровая ферма деликатесы», «ТД Здоровая ферма», «Уралбройлер» и «Уральская мясная компания», с 27 декабря принадлежат АПК «Михайловский». В «Черкизово» оперативный комментарий не предоставили. Так же поступили в РАД.
Представитель «Траста» уточнил, что МСК пыталась участвовать в этих торгах, но не была допущена до них из-за отсутствия согласия на приобретение актива со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Представитель последней также комментарий не предоставил.
В состав ГК «Здоровая ферма» на момент продажи входили две птицефабрики, способные выпускать 120 000 т мяса птицы и 18 000 т продукции переработки, а также комбикормовое производство. Группа, утверждалось в презентации объекта, занимает 30% рынка бройлеров в Челябинской области. До 2015 г. ГК «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову, а затем перешла в «Русгрейн холдинг», который связывают с экс-акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым.
По данным «Контур.Фокус», 50,3% МСК принадлежит ЗПИФ «Кварк» под управлением «Балтинвест УК», еще 49,7% — у совладельца холдинга «Адамант» Владимира Голубева. Запросы в «Балтинвест УК» и «Адамант» остались без ответов.
Партнер Reznichenko Law Offices Андрей Резниченко допускает, что шансы оспорить результаты торгов у МСК есть. Он обращает внимание на то, что на подачу заявок был дан всего месяц и в этот срок подготовить заявку и получить согласие ФАС довольно сложно. В этой связи, по его мнению, предъявление такого требования к участнику процедуры могло привести к ограничению конкуренции.
Ранее МСК уже стала владельцем нескольких активов в Поволжье и на Урале, что, по всей видимости, позволило владельцам компании оценить перспективы птицеводческого бизнеса в этом регионе, объясняет интерес этой компании к «Здоровой ферме» один из местных производителей. По данным Федресурса, 3 декабря МСК за 3,3 млрд руб. приобрела «Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури», его мощность - более 20 000 т индейки в год. Кроме того, компания может быть связана и с «Нижнетатьинской птицефабрикой».
По крайней мере, по данным ЕГРЮЛ, 50% в ней принадлежит Светлане Богдановой, директору МСК. «Здоровая ферма», продолжает собеседник, интересный актив, поскольку уже имеет сильный региональный бренд, а также современное производство, которое не потребует дополнительных инвестиций.