Московская сетевая компания оспаривает результаты торгов по продаже бывшего актива Шишханова

Ранее МСК уже стала владельцем нескольких активов в Поволжье и на Урале, что, по всей видимости, позволило владельцам компании оценить перспективы птицеводческого бизнеса в этом регионе, объясняет интерес этой компании к «Здоровой ферме» один из местных производителей. По данным Федресурса, 3 декабря МСК за 3,3 млрд руб. приобрела «Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури», его мощность - более 20 000 т индейки в год. Кроме того, компания может быть связана и с «Нижнетатьинской птицефабрикой».