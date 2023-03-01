«Норебо» хочет передать строительство траулеров от ОСК на собственную верфь

Один из крупнейших в России рыбопромышленных холдингов «Норебо» может отказаться от услуг «Северной верфи» в Санкт-Петербурге (входит в государственную Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для достройки четырех траулеров. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника на судостроительных предприятиях, факт переговоров о переносе подтвердил замдиректора «Норебо» Сергей Сенников.