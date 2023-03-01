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«Норебо» хочет передать строительство траулеров от ОСК на собственную верфь

Это может сократить сроки строительства и упростить импорт комплектующих
Герман Костринский Арина Литова
Представитель ОСК говорит, что «Северная верфь» в полном объеме построит для «Норебо» шесть траулеров-процессоров, / Екатерина Кузьмина / Ведомости

Один из крупнейших в России рыбопромышленных холдингов «Норебо» может отказаться от услуг «Северной верфи» в Санкт-Петербурге (входит в государственную Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для достройки четырех траулеров. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника на судостроительных предприятиях, факт переговоров о переносе подтвердил замдиректора «Норебо» Сергей Сенников.

Четыре из 10 траулеров, заказанных ОСК, будут достраиваться на собственной верфи «Норебо» «Пелла-стапель» в Ленобласти, уточняет один из источников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных