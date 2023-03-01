«Норебо» хочет передать строительство траулеров от ОСК на собственную верфь

«Норебо» хочет передать строительство траулеров от ОСК на собственную верфьЭто может сократить сроки строительства и упростить импорт комплектующих
Один из крупнейших в России рыбопромышленных холдингов «Норебо» может отказаться от услуг «Северной верфи» в Санкт-Петербурге (входит в государственную Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для достройки четырех траулеров. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника на судостроительных предприятиях, факт переговоров о переносе подтвердил замдиректора «Норебо» Сергей Сенников.
Четыре из 10 траулеров, заказанных ОСК, будут достраиваться на собственной верфи «Норебо» «Пелла-стапель» в Ленобласти, уточняет один из источников.
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