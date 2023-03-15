Anadolu Efes может выкупить заводы пивоваренной компании «Балтика» к лету этого года

Anadolu Efes может выкупить заводы пивоваренной компании «Балтика» к лету этого годаФАС, скорее всего, наложит на эту сделку определенные ограничения
Сделка между Carlsberg и Anadolu Efes по продаже восьми пивоваренных заводов «Балтика» в России может закрыться в первом полугодии 2023 г., рассказали «Ведомостям» два источника, близких к переговорам между двумя компаниями. Один из них утверждает, что стороны достигли принципиальной договоренности и сейчас разрабатывают соглашение. Об этом также знает инвестаналитик, работавший с одной из компаний.
Представитель AB InBev Efes (совместное предприятие AB InBev и Anadolu Efes) сообщил, что группа не комментирует слухи. В Carlsberg на запрос не ответили.
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