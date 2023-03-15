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Anadolu Efes может выкупить заводы пивоваренной компании «Балтика» к лету этого года

ФАС, скорее всего, наложит на эту сделку определенные ограничения
Маргарита Соболь
Российские активы Carlsberg могут быть проданы турецкой Anadolu Efes / Вадим Жернов / ТАСС

Сделка между Carlsberg и Anadolu Efes по продаже восьми пивоваренных заводов «Балтика» в России может закрыться в первом полугодии 2023 г., рассказали «Ведомостям» два источника, близких к переговорам между двумя компаниями. Один из них утверждает, что стороны достигли принципиальной договоренности и сейчас разрабатывают соглашение. Об этом также знает инвестаналитик, работавший с одной из компаний.

Представитель AB InBev Efes (совместное предприятие AB InBev и Anadolu Efes) сообщил, что группа не комментирует слухи. В Carlsberg на запрос не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных