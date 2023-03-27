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Рыбопромышленники выступили за отмену нулевой пошлины на сырье для крабовых палочек

Производство рыбного фарша в России за последний год выросло почти втрое
Алексей Полухин
Увеличение стоимости ввозимого сырья поднимет цены на крабовые палочки и снизит спрос на них / Freepik

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила не продлевать нулевую пошлину, которая сейчас применяется при ввозе на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) сурими – рыбного фарша, используемого для производства крабовых палочек. С таким письмом она обратилась к директору департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза Максиму Титову 22 марта. Представитель министерства его получение подтвердил, сообщив, что оно находится на рассмотрении.

Изначально пошлина на ввоз в ЕАЭС была установлена на уровне 5%. Но с 14 сентября 2021 г. временно введена нулевая ставка. Ее срок действия должен закончиться 30 апреля этого года, но, к примеру, Белоруссия уже выступила с инициативой продлить эту меру еще на три года. В документах это объясняется тем, что на территории ЕАЭС сурими из путассу не производится, поэтому доля импорта этого продукта составляет 100%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных