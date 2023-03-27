Рыбопромышленники выступили за отмену нулевой пошлины на сырье для крабовых палочек

Рыбопромышленники выступили за отмену нулевой пошлины на сырье для крабовых палочекПроизводство рыбного фарша в России за последний год выросло почти втрое
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила не продлевать нулевую пошлину, которая сейчас применяется при ввозе на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) сурими – рыбного фарша, используемого для производства крабовых палочек. С таким письмом она обратилась к директору департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза Максиму Титову 22 марта. Представитель министерства его получение подтвердил, сообщив, что оно находится на рассмотрении.
Изначально пошлина на ввоз в ЕАЭС была установлена на уровне 5%. Но с 14 сентября 2021 г. временно введена нулевая ставка. Ее срок действия должен закончиться 30 апреля этого года, но, к примеру, Белоруссия уже выступила с инициативой продлить эту меру еще на три года. В документах это объясняется тем, что на территории ЕАЭС сурими из путассу не производится, поэтому доля импорта этого продукта составляет 100%.