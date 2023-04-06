ФАС хочет избавить «Русгидро» от энергосетей

ФАС разрабатывает план выделения из бизнеса «Русгидро» электросетевого комплекса. Об этом 5 апреля заявил замруководителя ФАС Виталий Королев (курирует отрасль) на конференции «Ведомостей» «Российская энергетика: перезагрузка отрасли». По его словам, это необходимо для соблюдения требования законодательства о разделении монопольного и конкурентного видов деятельности (т. е. генерации электроэнергии и оперирования сетями) в рамках постепенного включения Дальнего Востока в ценовую зону оптового энергорынка.