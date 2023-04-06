ФАС хочет избавить «Русгидро» от энергосетей

ФАС хочет избавить «Русгидро» от энергосетейНовому собственнику активов придется решать проблему неплатежей и роста энерготарифов
ФАС разрабатывает план выделения из бизнеса «Русгидро» электросетевого комплекса. Об этом 5 апреля заявил замруководителя ФАС Виталий Королев (курирует отрасль) на конференции «Ведомостей» «Российская энергетика: перезагрузка отрасли». По его словам, это необходимо для соблюдения требования законодательства о разделении монопольного и конкурентного видов деятельности (т. е. генерации электроэнергии и оперирования сетями) в рамках постепенного включения Дальнего Востока в ценовую зону оптового энергорынка.
В сентябре 2022 г. министр энергетики России Николай Шульгинов на ВЭФ-2023 говорил, что Минэнерго предлагает расширить вторую ценовую зону оптового энергорынка (ОРЭМ), включающую Сибирь, за счет присоединения к ней Дальнего Востока («Ведомости» писали об этом 6 сентября). Чиновник пояснял, что это позволит привлечь дополнительные инвестиции в энергетику «за счет роста конкуренции» и создаст условия для повышения энергоэффективности.