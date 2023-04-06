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ФАС хочет избавить «Русгидро» от энергосетей

Новому собственнику активов придется решать проблему неплатежей и роста энерготарифов
Александр Волобуев
Евгений Разумный / Ведомости

ФАС разрабатывает план выделения из бизнеса «Русгидро» электросетевого комплекса. Об этом 5 апреля заявил замруководителя ФАС Виталий Королев (курирует отрасль) на конференции «Ведомостей» «Российская энергетика: перезагрузка отрасли». По его словам, это необходимо для соблюдения требования законодательства о разделении монопольного и конкурентного видов деятельности (т. е. генерации электроэнергии и оперирования сетями) в рамках постепенного включения Дальнего Востока в ценовую зону оптового энергорынка.

В сентябре 2022 г. министр энергетики России Николай Шульгинов на ВЭФ-2023 говорил, что Минэнерго предлагает расширить вторую ценовую зону оптового энергорынка (ОРЭМ), включающую Сибирь, за счет присоединения к ней Дальнего Востока («Ведомости» писали об этом 6 сентября). Чиновник пояснял, что это позволит привлечь дополнительные инвестиции в энергетику «за счет роста конкуренции» и создаст условия для повышения энергоэффективности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных