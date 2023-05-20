Новые санкции Великобритании не скажутся на ключевых отраслях РФ

Новые санкции Великобритании не скажутся на ключевых отраслях РФКоролевство ранее уже запретило все, что могло, поэтому новые инициативы это лишь жесты
Великобритания объявила о расширении санкций против добывающей, транспортной и энергетической отраслей России. Всего в список попали 86 физических и юридических лиц, в том числе из финансовой сферы. Об этом 19 мая сообщило британское правительство. Новый пакет был обнародован одновременно с началом саммита «большой семерки» (G7; объединяет Францию, США, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду) в Хиросиме.
Транспортный сектор
В очередном санкционном списке оказалась группа Fesco и ее головная компания «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). В пресс-службе группы «Ведомостям» заявили, что санкции «не повлияют на работу», поскольку различные ограничения «действовали и ранее».
В начале марта Великобритания запретила заход в свои порты судам из России, а с 17 апреля для российских судов также закрыты и порты стран ЕС.
Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. В начале января Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в пользу государства 92,4% акций ДВМП, ранее принадлежавших основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду, их партнерам и нескольких офшорам («Ведомости» писали об этом 11 января).
Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова напомнила, что в отношении Fesco также даны «специальные указания» о санкциях против принадлежащих ей судов. «Великобритания запрещает портам на своей территории оказывать техподдержку таким судам и оставляет за собой право их задерживать», – сказала Лукьянова. Юрист считает, что ограничения в отношении Fesco могут принести «ряд сопутствующих проблем», начиная со страхования судов для международных перевозок и заканчивая возможностью произвести их дозаправку.
Она также обратила внимание на то, что Fesco попала в британский список впервые. В отношении компаний из нового списка, по словам юриста, Великобритания предусмотрела самый жесткий тип санкций – блокирующие. Они означают полную заморозку активов, счетов, денег на корреспондентских счетах британских банков, запрет на финансовые операции и на расчеты в фунтах без спецразрешения. Причем такие санкции, по словам юриста, действуют на территории Великобритании и за ее пределами.
В санкционные списки также включены судоходные компании Pawell Shipping Co, «Волжское пароходство», «Совфрахт», «М-Лизинг», «МГ-Флот», Sc South LLC («СК-Юг», дочерняя компания группы «Оборонлогистики»). «Ведомости» направили им запросы.
В пресс-службе «Оборонлогистики» «Ведомостям» сказали, что официальной информации из Великобритании «пока не поступало». Там напомнили, что «Оборонлогистика» уже находится под санкциями США с 2017 г., а в санкционных списках Великобритании – с марта 2023 г. Британский санкционный список также пополнила Sun Ship Management – «дочка» «Совкомфлота», который с марта сам находится в санкционных списках Великобритании и ЕС. В мае компания объявила о продаже части своего флота («Ведомости» писали об этом 6 мая).
Добывающий сектор
В металлургическом секторе санкционный список пополнили крупнейший российский золотодобытчик «Полюс», «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Трубная металлургическая компания (ТМК), Объединенная металлургическая компания (ОМК), Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»), УК «Мечел-сталь» (управляет металлургическими предприятиями группы) и Русская медная компания (РМК), а также ее основатель Игорь Алтушкин. «Ведомости» направили запросы в эти компании.
«Ограничения в отношении "Северстали" со стороны Великобритании действовали и ранее, так как в санкционный список страны был включен контролирующий акционер [Алексей Мордашов]. Дополнительно введенные санкции на ее деятельность не повлияют», – сказал «Ведомостям» представитель «Северстали».
Мордашов попал под британские санкции в середине марта 2022 г. Тогда же в санкционный список Великобритании были включены основной владелец ММК Виктор Рашников и бывший контролирующий акционер ТМК Дмитрий Пумпянский (вышел из числа бенефициаров и состава совета директоров ТМК в марте 2022 г.).
В апреле 2022 г. Великобритания запретила импорт российской стальной продукции. А после введения 35%-ной импортной пошлины на российскую медь среди прочих цветных металлов в марте прошлого года Лондонская биржа металлов (LME) запретила ее хранение на расположенных в Великобритании складах, сертифицированных этой торговой площадкой.
«Де-факто продажи [российских] металлов и взаимодействие [попавших под новые британские санкции] российских компаний с финансовыми и товарными рынками Европы были минимизированы в прошлом году, поэтому мы считаем санкции скорее политическим жестом Лондона на старте саммита G7», – пишут в обзоре от 19 мая аналитики «БКС мир инвестиций».
В начале марта 2022 г. Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA), ведущая учет признанных в мире поставщиков золота, приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов. Это сделало практически невозможным реализацию российского золота через Лондон – основной мировой хаб по продаже этого драгметалла. Затем британские власти ввели блокирующие ограничения против пяти российских банков, два из которых – «Газпромбанк» и «Россельхозбанк» – занимали ведущие позиции по международным операциям с физическим золотом (до начала СВО на Украине российское золото экспортировалось только банками). Также под британские санкции попали другие крупные продавцы золота из России – «Сбер», ВТБ, ПСБ и «Совкомбанк». В июле 2022 г. был введен запрет на импорт в Великобританию российского золота в целом.
По мнению аналитика «Велес капитала» Сергея Жителева, новые британские санкции не скажутся на деятельности «Полюса». Как отмечает эксперт, компания не продает золото в Лондон, а после перехода на прямой экспорт – без посредничества банков – не реализует драгметалл в недружественных странах. «Новые санкции могут повлиять только на выплаты по еврооблигациям и, возможно, на расписки компании», – рассуждает он.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что большинство компаний уже подготовились к ужесточению санкционного режима, переведя финансовые транзакции в дружественные валюты.
Неприкасаемый «Росатом»
В обнародованный 19 мая санкционный список включены 9 структур, связанных с «Росатомом». В частности, в него попали «Атомфлот» (оператор атомного ледокольного флота), дивизион по перспективным материалам и технологиям «Юматекс», интегратор в области накопителей энергии «Рэнера» и ряд научно-исследовательских институтов. Ранее в британский санкционный перечень уже включались и другие структуры госкорпорации. А в марте в британский санкционный список попал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
В апреле 2023 г. санкции против «Русатом Оверсиз» (структуры «Росатома», отвечающей за строительство за рубежом центров ядерной науки и технологий) ввели США. «Русатом Оверсиз», имеющий филиалы в Германии, Иордании и Саудовской Аравии, занимается продвижением на международный рынок неэнергетических решений, в том числе в сфере водородной энергетики. При этом попытки европейских политиков принять ограничительные меры против российской госкорпорации по ядерной энергии пока не увенчались успехом. 18 мая CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза (ЕС) сообщил, что ЕС не включил в 11-й пакет антироссийских санкций «Росатом». В марте источник в ТАСС во внешнеполитической службе ЕС говорил, что вопрос о санкциях против «Росатома» «остается на столе переговоров, но российскому атомному топливу сложно найти альтернативу».
В «Росатоме» не ответили на запрос на момент публикации.
Главный редактор отраслевого ресурса Atominfo.ru Александр Уваров отмечает, что санкции пока носят точечный характер и не затрагивают основной бизнес «Росатома» – топливный дивизион ТВЭЛ, строительство АЭС («Атомстройэкспорт»), выработку энергии («Росэнергоатом»). «Американцы, в первую очередь, стали жертвой своей самонадеянности. США за время действия ВОУ-НОУ (соглашение, действовавшее в 1993-2021 гг., предусматривало необратимую переработку российского высокообогащенного оружейного урана в низкообогащенный для АЭС. – “Ведомости”) так и не смогли создать собственные центрифужные технологии [обогащения]. Старые же предприятия времен холодной войны, которые долгое время держали в горячем резерве, пошли под нож. В результате сейчас альтернативы “Росатому” у них нет», – пояснил Уваров. По его оценкам, у российской госкорпорации есть как минимум 4-5 лет «неуязвимости» от санкций. Столько времени, по словам Уварова, нужно для расширения выпуска обогащенного урана в Европе, к которому фактически пока даже не приступили. Также придется вложить в это «несколько млрд евро», добавляет он.
В подготовке статьи принимали участие Герман Костринский и Дарья Савенкова