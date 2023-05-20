Новые санкции Великобритании не скажутся на ключевых отраслях РФ

В начале марта 2022 г. Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA), ведущая учет признанных в мире поставщиков золота, приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов. Это сделало практически невозможным реализацию российского золота через Лондон – основной мировой хаб по продаже этого драгметалла. Затем британские власти ввели блокирующие ограничения против пяти российских банков, два из которых – «Газпромбанк» и «Россельхозбанк» – занимали ведущие позиции по международным операциям с физическим золотом (до начала СВО на Украине российское золото экспортировалось только банками). Также под британские санкции попали другие крупные продавцы золота из России – «Сбер», ВТБ, ПСБ и «Совкомбанк». В июле 2022 г. был введен запрет на импорт в Великобританию российского золота в целом.