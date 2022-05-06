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Бизнес

«Совкомфлот» планирует продать часть флота

Ведомости

Находящаяся под санкциями в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине российская судоходная компания «Совкомфлот» продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа, сообщили в пресс-службе компании.

«К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», — сообщили в компании. В «Совкомфлоте» не уточнили число судов, готовящихся к продаже, но добавили, что «появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены».

Накануне британское издание Lloyd's List со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что как минимум 40 судов из 121, которыми непосредственно владеет «Совкомфлот», обсуждаются на предмет продажи с покупателями из Дубая и Китая.

Накануне британское издание Lloyd's List со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что как минимум 40 судов из 121, которыми непосредственно владеет «Совкомфлот», обсуждаются на предмет продажи с покупателями из Дубая и Китая. Как сообщает «Коммерсантъ», в конце февраля флот собственных и зафрахтованных судов компании составлял 134 корабля.

В британский санкционный список «Совкомфлот» попал в конце марта. В начале апреля ЕС и Лондон в рамках санкций запретили входить в свои порты судам из России. Тогда же компания Shell из-за санкционных рисков приостановила эксплуатацию двух судов для перевозки СПГ, арендованных у «Совкомфлота», несмотря на то, что они используются в Азии, большинство стран которой не накладывали на Россию санкции. 2 апреля рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги «Совкомфлота», а 25 апреля компания не смогла расплатиться по евробондам, так как из-за санкций платежный клиент отказался принять платеж и осуществить выплату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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