«Совкомфлот» планирует продать часть флота

В британский санкционный список «Совкомфлот» попал в конце марта. В начале апреля ЕС и Лондон в рамках санкций запретили входить в свои порты судам из России. Тогда же компания Shell из-за санкционных рисков приостановила эксплуатацию двух судов для перевозки СПГ, арендованных у «Совкомфлота», несмотря на то, что они используются в Азии, большинство стран которой не накладывали на Россию санкции. 2 апреля рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги «Совкомфлота», а 25 апреля компания не смогла расплатиться по евробондам, так как из-за санкций платежный клиент отказался принять платеж и осуществить выплату.