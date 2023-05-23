Онлайн-продажи продуктов питания в I квартале 2023 г. увеличились почти на четверть

В I квартале 2023 г. онлайн-продажи продовольственных товаров год к году увеличились на 24,5% до 198 млрд руб., говорится в исследовании аналитического агентства Infoline. В нем сказано, что по сравнению с IV кварталом прошлого года темпы роста этого сегмента замедлились (тогда рынок увеличился на 36,7%). Это объясняется экономией со стороны населения, полагают авторы исследования. Чуть более оптимистичная оценка у Data Insight: по подсчетам этого агентства, за первые три месяца 2023 г. онлайн-рынок продовольственных товаров вырос на 42% в заказах и на 31% в деньгах. А по сравнению с концом 2022 г. продажи увеличились на 12% в заказах и на 6% в деньгах, говорит старший аналитик этой компании Ольга Пашкова. Абсолютных цифр она не привела.