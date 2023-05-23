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Онлайн-продажи продуктов питания в I квартале 2023 г. увеличились почти на четверть

Но темпы роста этого сегмента замедлились, из-за того что покупатели стали чаще экономить
Маргарита Соболь
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2023 г. онлайн-продажи продовольственных товаров год к году увеличились на 24,5% до 198 млрд руб., говорится в исследовании аналитического агентства Infoline. В нем сказано, что по сравнению с IV кварталом прошлого года темпы роста этого сегмента замедлились (тогда рынок увеличился на 36,7%). Это объясняется экономией со стороны населения, полагают авторы исследования. Чуть более оптимистичная оценка у Data Insight: по подсчетам этого агентства, за первые три месяца 2023 г. онлайн-рынок продовольственных товаров вырос на 42% в заказах и на 31% в деньгах. А по сравнению с концом 2022 г. продажи увеличились на 12% в заказах и на 6% в деньгах, говорит старший аналитик этой компании Ольга Пашкова. Абсолютных цифр она не привела.

Онлайн-продажи растут прежде всего за счет того, что крупнейшие игроки этого рынка (в первую очередь «Сбермаркет» и «Самокат») инвестируют в доставку, а также используют промоакции, сказано в отчете Infoline.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных