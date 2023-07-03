Генпрокуратура продолжает национализацию Калининградского порта

Карточка дела находится на сайте суда в открытом доступе, в ней отсутствуют подробности дела, но говорится, что дело возбуждено по иску заместителя генпрокурора РФ. Ответчиками по делу выступают Колесник, его супруга телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко.