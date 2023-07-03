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Генпрокуратура продолжает национализацию Калининградского порта

Теперь своей доли может лишиться депутат-единоросс Андрей Колесник
Герман Костринский
Виталий Невар / ТАСС

Центральный районный суд Калининграда 30 июня на предварительном заседании рассматривал дело о возможном изъятии у семьи депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Колесника 28,5% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП) в доход государства. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к терминалу. Колесник подтвердил «Ведомостям» факт судебного разбирательства.

Карточка дела находится на сайте суда в открытом доступе, в ней отсутствуют подробности дела, но говорится, что дело возбуждено по иску заместителя генпрокурора РФ. Ответчиками по делу выступают Колесник, его супруга телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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