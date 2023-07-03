Генпрокуратура продолжает национализацию Калининградского порта

Генпрокуратура продолжает национализацию Калининградского портаТеперь своей доли может лишиться депутат-единоросс Андрей Колесник
Центральный районный суд Калининграда 30 июня на предварительном заседании рассматривал дело о возможном изъятии у семьи депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Колесника 28,5% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП) в доход государства. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к терминалу. Колесник подтвердил «Ведомостям» факт судебного разбирательства.
Карточка дела находится на сайте суда в открытом доступе, в ней отсутствуют подробности дела, но говорится, что дело возбуждено по иску заместителя генпрокурора РФ. Ответчиками по делу выступают Колесник, его супруга телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко.
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