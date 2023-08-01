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Россия почти на треть увеличила экспорт никеля в Китай

Переориентация поставок из Европы в Азию сократит рентабельность «Норникеля», считают эксперты
Надежда Синцова Елена Филимонова
«Норникель»

Экспорт российского необработанного никеля в Китай увеличился в первом полугодии 2023 г. на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18 400 т. Рост произошел за счет резкого скачка поставок в мае и июне – в 23 раза год к году до 7000 т и в 2,6 раза до 2500 т соответственно. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Увеличение наблюдалось на фоне сокращения поставок в ЕС. Хотя российский никель и не попал под западные санкции, продажи металла в необработанной форме из России в ЕС, по данным Eurostat, снизились в январе – мае 2023 г. в 1,8 раза год к году до 15 600 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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