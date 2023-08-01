Россия почти на треть увеличила экспорт никеля в Китай

Россия почти на треть увеличила экспорт никеля в КитайПереориентация поставок из Европы в Азию сократит рентабельность «Норникеля», считают эксперты
Экспорт российского необработанного никеля в Китай увеличился в первом полугодии 2023 г. на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18 400 т. Рост произошел за счет резкого скачка поставок в мае и июне – в 23 раза год к году до 7000 т и в 2,6 раза до 2500 т соответственно. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Увеличение наблюдалось на фоне сокращения поставок в ЕС. Хотя российский никель и не попал под западные санкции, продажи металла в необработанной форме из России в ЕС, по данным Eurostat, снизились в январе – мае 2023 г. в 1,8 раза год к году до 15 600 т.
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