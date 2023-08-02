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Производители спецтехники просят сдвинуть сроки уплаты утильсбора на прицепы

Задержка с одобрением компенсаций сбора может обойтись компаниям в 5 млрд рублей
Денис Ильюшенков
В первом полугодии 2023 г. продажи новых прицепов сократились на 10,4% до 2765 штук, по данным агентства НАПИ / Игорь Зарембо / РИА Новости

Ассоциация «Спецавтопром» попросила вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова перенести сроки взимания утильсбора с производителей прицепов за II квартал на конец 2023 г. Письмо с таким предложением было направлено в Минпромторг 26 июля 2023 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией документа.

В «Спецавтопром» входит более 80 российских предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику, в том числе надстройки (различные типы кузовов) для самосвалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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