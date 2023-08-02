Производители спецтехники просят сдвинуть сроки уплаты утильсбора на прицепы

Производители спецтехники просят сдвинуть сроки уплаты утильсбора на прицепыЗадержка с одобрением компенсаций сбора может обойтись компаниям в 5 млрд рублей
Ассоциация «Спецавтопром» попросила вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова перенести сроки взимания утильсбора с производителей прицепов за II квартал на конец 2023 г. Письмо с таким предложением было направлено в Минпромторг 26 июля 2023 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией документа.
В «Спецавтопром» входит более 80 российских предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику, в том числе надстройки (различные типы кузовов) для самосвалов.
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