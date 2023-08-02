Производители спецтехники просят сдвинуть сроки уплаты утильсбора на прицепы

Ассоциация «Спецавтопром» попросила вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова перенести сроки взимания утильсбора с производителей прицепов за II квартал на конец 2023 г. Письмо с таким предложением было направлено в Минпромторг 26 июля 2023 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга («Справедливая Россия»). «Ведомости» ознакомились с копией документа.