Логистические компании жалуются на острый дефицит дальнобойщиков

«После распада СССР сократилось количество автошкол, которые готовят водителей грузовых автомобилей, профессию исключили из системы среднего специального образования, снизился ее престиж. Молодежь все реже садится за руль грузовика из-за условий труда: водитель проводит в рейсе большую часть месяца, вдали от семьи и близких», – объясняет Филатов. По его словам, в отрасли наблюдается «катастрофическая нехватка» водителей грузовиков массой свыше 3,5 т (категория Е). Топ-менеджер добавил, что по итогам сводного опроса крупнейших компаний отрасли за пять лет дефицит вырос с 15 до 21%.