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Логистические компании жалуются на острый дефицит дальнобойщиков

Нехватка водителей сложилась на фоне старения кадров и несовершенной системы обучения
Герман Костринский Мария Подцероб
Александр Демьянчук / ТАСС

В России сложился острый дефицит водителей-дальнобойщиков. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов. Российским транспортным компаниям, по оценкам ПЭК, не хватает около 60 000 водителей, дефицит в самой компании составляет около 5% от штатной численности водителей большегрузов.

«После распада СССР сократилось количество автошкол, которые готовят водителей грузовых автомобилей, профессию исключили из системы среднего специального образования, снизился ее престиж. Молодежь все реже садится за руль грузовика из-за условий труда: водитель проводит в рейсе большую часть месяца, вдали от семьи и близких», – объясняет Филатов. По его словам, в отрасли наблюдается «катастрофическая нехватка» водителей грузовиков массой свыше 3,5 т (категория Е). Топ-менеджер добавил, что по итогам сводного опроса крупнейших компаний отрасли за пять лет дефицит вырос с 15 до 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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