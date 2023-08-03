Логистические компании жалуются на острый дефицит дальнобойщиков

Логистические компании жалуются на острый дефицит дальнобойщиковНехватка водителей сложилась на фоне старения кадров и несовершенной системы обучения
В России сложился острый дефицит водителей-дальнобойщиков. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов. Российским транспортным компаниям, по оценкам ПЭК, не хватает около 60 000 водителей, дефицит в самой компании составляет около 5% от штатной численности водителей большегрузов.
«После распада СССР сократилось количество автошкол, которые готовят водителей грузовых автомобилей, профессию исключили из системы среднего специального образования, снизился ее престиж. Молодежь все реже садится за руль грузовика из-за условий труда: водитель проводит в рейсе большую часть месяца, вдали от семьи и близких», – объясняет Филатов. По его словам, в отрасли наблюдается «катастрофическая нехватка» водителей грузовиков массой свыше 3,5 т (категория Е). Топ-менеджер добавил, что по итогам сводного опроса крупнейших компаний отрасли за пять лет дефицит вырос с 15 до 21%.