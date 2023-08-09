Россия нарастила поставки нефти в Индию в 11 раз

Россия нарастила поставки нефти в Индию в 11 разПри этом дисконт на российское сырье продолжает сокращаться
Поставки российской нефти в Индию в январе – мае 2023 г. выросли в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 37 млн т. Это следует из статистики минпромторга Индии, с которой ознакомились «Ведомости». За пять месяцев Россия уже поставила больше, чем за весь прошлый год (33,4 млн т), следует из статистики.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, за ней следуют Ирак (21,4 млн т) и Саудовская Аравия (17,5 млн т). Топ импортеров по объемам поставок за первые пять месяцев 2022 г. выглядел следующим образом: Ирак – 15,3 млн т, Саудовская Аравия – 10,4 млн т и ОАЭ – почти 7 млн т нефти.
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