Россия нарастила поставки нефти в Индию в 11 раз

Поставки российской нефти в Индию в январе – мае 2023 г. выросли в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 37 млн т. Это следует из статистики минпромторга Индии, с которой ознакомились «Ведомости». За пять месяцев Россия уже поставила больше, чем за весь прошлый год (33,4 млн т), следует из статистики.