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Для Калининградской области могут построить еще два парома

Это могут быть суда серии, уже заказанной для Сахалина
Герман Костринский
Продление серии паромов проекта CNF11CPD рассматривают из-за того, что построить их легче и быстрее / Сергей Мальгавко / ТАСС

Калининградская компания «Балтикпорт» запросила у Амурского судостроительного завода (АСЗ; входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сроки строительства, цену и технические характеристики двух новых грузопассажирских паромов (письмо компании от 26 мая есть у «Ведомостей»). Согласно документу, компания планирует использовать суда на морских линиях между Калининградом и Санкт-Петербургом.

В письме также уточняется, что компания «Балтикпорт» создана для реализации проекта по улучшению инфраструктуры пассажиропотоков в Калининградской области, организации пассажирских перевозок морским транспортом по направлению Калининград – Петербург (порт Усть-Луга). «Учитывая указанный маршрут, протяженность которого составляет более 1000 км, или 800 морских миль, возникла необходимость рассматривать проект CNF11CPD 00300 (грузопассажирский паром с ледовой категорией Arc5). Наша организация является инициатором данного проекта, заказчиком, лизингополучателем», – говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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