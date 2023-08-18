Для Калининградской области могут построить еще два парома

В письме также уточняется, что компания «Балтикпорт» создана для реализации проекта по улучшению инфраструктуры пассажиропотоков в Калининградской области, организации пассажирских перевозок морским транспортом по направлению Калининград – Петербург (порт Усть-Луга). «Учитывая указанный маршрут, протяженность которого составляет более 1000 км, или 800 морских миль, возникла необходимость рассматривать проект CNF11CPD 00300 (грузопассажирский паром с ледовой категорией Arc5). Наша организация является инициатором данного проекта, заказчиком, лизингополучателем», – говорится в письме.