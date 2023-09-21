Объединенная судостроительная корпорация возвращается в Москву

ОСК, скорее всего, разместится в Москве не в бизнес-центре «Легион II», где она работала с 2016 г., а в одном из офисов в «Москва-cити», полагают источники. Переедет ли компания в офисные помещения, принадлежащие ВТБ (в башне «Федерация»), или будет снимать площади сторонних арендодателей, собеседники «Ведомостей» не знают. Источник, близкий к ОСК, добавляет, что в этом есть смысл: после переезда корпорация работала бы в пешей доступности от офисов как ВТБ, так и Минпромторга. «Банкиры сокращают расходы и повышают управляемость», – констатирует собеседник, близкий к Минпромторгу.