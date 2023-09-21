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Объединенная судостроительная корпорация возвращается в Москву

Компания может также радикально сократить менеджмент
Герман Костринский Дарья Молоткова
«Объединенная судостроительная корпорация»

Управляющая компания Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), недавно перешедшей под управление банка ВТБ, прорабатывает переезд в столицу из Санкт-Петербурга и радикальное сокращение административного персонала. Об этом «Ведомостям» рассказали пять источников на разных судостроительных предприятиях и в компаниях – заказчиках ОСК.

ОСК, скорее всего, разместится в Москве не в бизнес-центре «Легион II», где она работала с 2016 г., а в одном из офисов в «Москва-cити», полагают источники. Переедет ли компания в офисные помещения, принадлежащие ВТБ (в башне «Федерация»), или будет снимать площади сторонних арендодателей, собеседники «Ведомостей» не знают. Источник, близкий к ОСК, добавляет, что в этом есть смысл: после переезда корпорация работала бы в пешей доступности от офисов как ВТБ, так и Минпромторга. «Банкиры сокращают расходы и повышают управляемость», – констатирует собеседник, близкий к Минпромторгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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