Высокие цены на газ в Европе могут сохраняться как минимум до 2027 года

Цены на газ в Европе могут сохраниться на высоком уровне – в среднем не ниже $450 за 1000 куб. м – как минимум до 2027 г. Это следует из обзора Международного энергетического агентства (МЭА) Medium-Term Gas Report 2023. В нем отмечается, что спрос и предложение газа на мировом рынке и рынке ЕС постепенно приходят к балансу. Но в 2024 г. на фоне ограниченного предложения ожидается рост цен примерно на 10% в среднем до $14–15 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), т. е. до $500–535 за 1000 куб. м.