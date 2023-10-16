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Высокие цены на газ в Европе могут сохраняться как минимум до 2027 года

Котировки уже превысили $600 за 1000 куб. м, несмотря на большие запасы в хранилищах
Василий Милькин
INA FASSBENDER / AFP

Цены на газ в Европе могут сохраниться на высоком уровне – в среднем не ниже $450 за 1000 куб. м – как минимум до 2027 г. Это следует из обзора Международного энергетического агентства (МЭА) Medium-Term Gas Report 2023. В нем отмечается, что спрос и предложение газа на мировом рынке и рынке ЕС постепенно приходят к балансу. Но в 2024 г. на фоне ограниченного предложения ожидается рост цен примерно на 10% в среднем до $14–15 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), т. е. до $500–535 за 1000 куб. м.

В 2025–2026 гг., по оценке экспертов МЭА, цены снизятся благодаря запуску новых заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в мире, но лишь в среднем до $13/МБТЕ ($464 за 1000 куб. м). Это более чем вдвое выше среднего уровня в 2016–2020 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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