Московская сеть спортзалов откроется в Санкт-Петербурге

Московская сеть спортзалов откроется в Санкт-ПетербургеЭксперты отмечают, что рынок фитнес-услуг в этом городе перенасыщен
Столичная сеть спортзалов Spirit.Fitness выходит на рынок Санкт-Петербурга. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к компании. Выход в новый регион связан с планами сети по экспансии, объяснил собеседник. Представитель Spirit.Fitness подтвердил эту информацию. По его словам, до конца 2024 г. компания откроет не менее пяти фитнес-клубов в этом городе. Объем инвестиций в проект составит до 1 млрд руб., добавил он.
Но на данный момент Санкт-Петербург может оказаться не лучшим местом для открытия спортивных клубов, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Рынок фитнес-услуг в этом городе перенасыщен и новому участнику придется конкурировать с большим числом игроков, пояснил эксперт. Всего в Петербурге работает около 250 таких объектов, по данным руководителя исследовательской компании FitnessData Максима Боровикова.