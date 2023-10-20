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Московская сеть спортзалов откроется в Санкт-Петербурге

Эксперты отмечают, что рынок фитнес-услуг в этом городе перенасыщен
Анастасия Ковалева Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Столичная сеть спортзалов Spirit.Fitness выходит на рынок Санкт-Петербурга. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к компании. Выход в новый регион связан с планами сети по экспансии, объяснил собеседник. Представитель Spirit.Fitness подтвердил эту информацию. По его словам, до конца 2024 г. компания откроет не менее пяти фитнес-клубов в этом городе. Объем инвестиций в проект составит до 1 млрд руб., добавил он. 

Но на данный момент Санкт-Петербург может оказаться не лучшим местом для открытия спортивных клубов, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Рынок фитнес-услуг в этом городе перенасыщен и новому участнику придется конкурировать с большим числом игроков, пояснил эксперт. Всего в Петербурге работает около 250 таких объектов, по данным руководителя исследовательской компании FitnessData Максима Боровикова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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