Московская сеть спортзалов откроется в Санкт-Петербурге

Столичная сеть спортзалов Spirit.Fitness выходит на рынок Санкт-Петербурга. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к компании. Выход в новый регион связан с планами сети по экспансии, объяснил собеседник. Представитель Spirit.Fitness подтвердил эту информацию. По его словам, до конца 2024 г. компания откроет не менее пяти фитнес-клубов в этом городе. Объем инвестиций в проект составит до 1 млрд руб., добавил он.