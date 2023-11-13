Биржевые цены на СУГ достигли максимума за два года

10 ноября 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) стоила 33 029 руб. – на 5,4% дороже, чем днем ранее. За неделю котировки выросли на 10,8%, с начала года – в 6 раз. В европейской части страны СУГ 10 ноября подорожали до 37 560 руб./т. Рост составил 1% к 9 ноября, 12,3% – за последнюю неделю и в 4,7 раза – с начала года.