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Биржевые цены на СУГ достигли максимума за два года

Котировки растут из-за высокого спроса как внутри страны, так и за рубежом
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

ены на сжиженные углеводородные газы (СУГ; пропан и бутан), использующиеся в России преимущественно в качестве моторного топлива, достигли максимума с ноября 2021 г. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

10 ноября 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) стоила 33 029 руб. – на 5,4% дороже, чем днем ранее. За неделю котировки выросли на 10,8%, с начала года – в 6 раз. В европейской части страны СУГ 10 ноября подорожали до 37 560 руб./т. Рост составил 1% к 9 ноября, 12,3% – за последнюю неделю и в 4,7 раза – с начала года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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