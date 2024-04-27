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Natura Siberica намерена увеличить долю экспорта в выручке до 30% в 2024 году

Компания выйдет на рынки пяти новых стран и планирует начать работу в Китае
Анастасия Ковалева
Natura Siberica при выходе в КНР столкнется с насыщенностью местного рынка / Антон Денисов / РИА Новости

Natura Siberica (косметические бренды Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи») в ближайшее время начнет продажи своей продукции в Индонезии, Боливии, Индии, Новой Каледонии, а также на Ямайке. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор группы Феликс Либ. По его словам, компания в 2024 г. планирует увеличить долю от продаж на международных рынках до 30% в общем объеме. В 2023 г. на экспорт приходилось 20% выручки группы (25 млн евро), уточнил Либ. По средневзвешенному курсу евро за прошлый год эта сумма эквивалентна 2,3 млрд руб., соответственно, вся выручка – около 11,5 млрд руб. Данные по доле экспорта в выручке за 2020–2022 гг. топ-менеджер предоставить отказался.

Выручка ООО «Натура Сиберика» (головное юрлицо группы) по РСБУ в 2023 г. составила 4,85 млрд руб. против 5,1 млрд в 2022 г. Чистая прибыль – 24,8 млн руб. за 2023 г. против 399 млн руб. годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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