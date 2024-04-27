Natura Siberica намерена увеличить долю экспорта в выручке до 30% в 2024 году

Natura Siberica (косметические бренды Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи») в ближайшее время начнет продажи своей продукции в Индонезии, Боливии, Индии, Новой Каледонии, а также на Ямайке. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор группы Феликс Либ. По его словам, компания в 2024 г. планирует увеличить долю от продаж на международных рынках до 30% в общем объеме. В 2023 г. на экспорт приходилось 20% выручки группы (25 млн евро), уточнил Либ. По средневзвешенному курсу евро за прошлый год эта сумма эквивалентна 2,3 млрд руб., соответственно, вся выручка – около 11,5 млрд руб. Данные по доле экспорта в выручке за 2020–2022 гг. топ-менеджер предоставить отказался.