Natura Siberica намерена увеличить долю экспорта в выручке до 30% в 2024 году

Natura Siberica намерена увеличить долю экспорта в выручке до 30% в 2024 годуКомпания выйдет на рынки пяти новых стран и планирует начать работу в Китае
Natura Siberica (косметические бренды Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи») в ближайшее время начнет продажи своей продукции в Индонезии, Боливии, Индии, Новой Каледонии, а также на Ямайке. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор группы Феликс Либ. По его словам, компания в 2024 г. планирует увеличить долю от продаж на международных рынках до 30% в общем объеме. В 2023 г. на экспорт приходилось 20% выручки группы (25 млн евро), уточнил Либ. По средневзвешенному курсу евро за прошлый год эта сумма эквивалентна 2,3 млрд руб., соответственно, вся выручка – около 11,5 млрд руб. Данные по доле экспорта в выручке за 2020–2022 гг. топ-менеджер предоставить отказался.
Выручка ООО «Натура Сиберика» (головное юрлицо группы) по РСБУ в 2023 г. составила 4,85 млрд руб. против 5,1 млрд в 2022 г. Чистая прибыль – 24,8 млн руб. за 2023 г. против 399 млн руб. годом ранее.