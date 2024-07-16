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Оптовые цены на СУГ в России достигли максимума с прошлой осени

Они растут вслед за экспортными котировками, но маржинальность топлива на АЭС сохраняется
Василий Милькин
Маржинальность СУГ в рознице пока сохраняется даже при резком росте цен на СПбМТСБ/ РИА Новости

Биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ – пропан, бутан, изобутан и др.) в России достигли максимума с осени 2023 г. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), с которыми ознакомились «Ведомости».

Стоимость 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) 15 июля выросла до 24 703 руб., что на 19% больше, чем неделей ранее. Это максимальная цена с конца ноября прошлого года. С начала 2024 г. котировки увеличились на 25%, а с конца мая – почти втрое. В европейской части страны СУГ 15 июля стоили 28 442 руб./т (+18% с начала года).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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