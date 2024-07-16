Оптовые цены на СУГ в России достигли максимума с прошлой осени

Стоимость 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) 15 июля выросла до 24 703 руб., что на 19% больше, чем неделей ранее. Это максимальная цена с конца ноября прошлого года. С начала 2024 г. котировки увеличились на 25%, а с конца мая – почти втрое. В европейской части страны СУГ 15 июля стоили 28 442 руб./т (+18% с начала года).