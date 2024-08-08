Производители «Останкино» и «Горячей штучки» спорят за бренд «сосисоны»

Коллегия Палаты по патентным спорам 20 августа рассмотрит заявление (возражение) Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), который оспаривает регистрацию товарного знака «сосисоны», следует из расписания заседаний коллегии. Оно было подано в конце июня. Бренд «сосисоны» с 2012 г. принадлежит «Мясной галерее», входящей в группу «Аби».