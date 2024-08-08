Производители «Останкино» и «Горячей штучки» спорят за бренд «сосисоны»После заморозки дела в суде его пытаются разрешить в структурах Роспатента
Коллегия Палаты по патентным спорам 20 августа рассмотрит заявление (возражение) Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), который оспаривает регистрацию товарного знака «сосисоны», следует из расписания заседаний коллегии. Оно было подано в конце июня. Бренд «сосисоны» с 2012 г. принадлежит «Мясной галерее», входящей в группу «Аби».
Палата является структурным подразделением подведомственного Роспатенту ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», осуществляющим действия по регистрации интеллектуальной собственности в России.
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